Hollanda'da 4 yaşında bir çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı

Hollanda'nın Utrecht kentinde dört yaşında bir çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı. Haberi Instagram'da duyuran polis yetkilileri, Hollandalı Formula-1 pilotu Max Verstappen'e atıfta bulunarak "Geleceğin Max Verstappen'ini bulduk" ifadelerini kullandı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, annesinin arabasını park halindeki iki araca çarpan çocuk, pijaması ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden uzaklaşırken çevredekilerin polisi araması sonucu polis tarafından korumaya alındı.

Cumartesi günü babası işe gittikten sonra gerçekleşen olay sırasında annesinin uyuduğu; çocuğunsa uyanarak annesinin anahtarını alıp "biraz araba sürmek istediğini" anlattığı açıklandı.

Yetkililer, çocuğun yanına gittikten sonra yakınlarda terk edilmiş bir otomobil gördüklerini ve kontrollerde bunun çocuğun annesine ait olduğunu anladıklarını belirtti.

Bunun üzerine annesini arayan yetkililer, çocuğun telefonda annesiyle konuşurken direksiyon çevirme hareketleri yapması üzerine arabayı sürenin o olabileceğini fark ettiklerini açıkladı.

Karakola götürülen çocuğa annesi gelene kadar sıcak çikolata ve bir oyuncak ayı verildi.

Daha sonra annesiyle birlikte olay yerine götürülen çocuk, anahtarla arabanın kapısını açıp aracı nasıl çalıştırdığını ve debriyaja nasıl bastığını gösterdi.

Polis yetkilileri Instagram paylaşımlarında "Neyse ki minik şoförün macerası küçük bir hasarla sonuçlandı" dedi ve ebeveynlere arabalarının anahtarlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde tutmalarını tavsiye etti.