Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir İHA, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evini hedef aldı. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına yayın yasağı getirdi. Netanyahu'nun sözcüsü, başbakanın evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını doğruladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Hizbullah tarafından hedef alınan evin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evin sadece küçük bir kısmının hasar aldığı görüldü.

SALDIRI ESNASINDA EVDE DEĞİLLERDİ

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu, kamikaze SİHA'nın yaklaşık 70 kilometre uçup Kayserya'ya dalış yaptığını bildirdi. Kayserya'daki hedefin neresi olduğu kısa sürede anlaşıldı, İsrail ordusu kamikaze drone'un Netanyahu'nun evini hedef aldığını ve vurduğunu açıkladı. Açıklamada, Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın saldırı sırasında evde olmadığı belirtildi.

"BİRDENBİRE BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU"

Kanal 12 televizyonuna konuşan bir Kayserya sakini, "Üstümüzde uçan helikopterleri duyduk ve bir olay olduğunu düşündük ancak sirenler çalmadığı için çok endişelenmedik. Derken, birdenbire büyük bir patlama sesi duyuldu. Bunun bir müdahale mi yoksa drone saldırısı mı olduğu bizim için açık değildi, bir uyarı olmadan yaşanan gerçek bir olay olduğu netti" ifadelerine yer verdi.

TARİHTE BİR İLK

Hizbullah'ın televizyonu El Menar, saldırıyı "Tarihte bir ilk-Bir drone başbakanın Kayserya'daki evini vurdu" başlığıyla sundu, kamikaze SİHA'nın İsrail'in tüm hava savunma sistemlerini ve helikopterlerini atlatıp hedefine ulaştığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan kayıtlardan birinde, İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen bir önleme füzesinin Hizbullah'ın drone'unu ıskalayıp Nehariye'ye düştüğü görüldü.

"CİDDİ BİR GÜVENLİK FİYASKOSU"

İsrail ordu radyosuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, Kayserya'daki saldırının çok ciddi bir güvenlik hatası olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, güvenlik servislerinin söz konusu fiyaskoya dair soruşturma başlattığını da ekledi.Al Jazeera ise, Kayserya'da İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin konuşlandırıldığını yazdı.Tel Aviv ve Kayserya çevresindeki paniğin ardından bu kez stratejik liman şehri Hayfa'da sirenler çaldı. Hizbullah'ın ateşlediği bir füzenin Hayfa'nın kuzeyindeki Yokneam kasabasında açık alana düştüğü bildiriliyor.