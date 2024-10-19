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Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evinin Hizbullah'a bir kamikaze İHA'sı tarafından hedef alınmasının ardından oluşan hasarın fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde evin sadece ön kısmındaki camın hasar aldığı görüldü.

Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir İHA, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evini hedef aldı. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına yayın yasağı getirdi. Netanyahu'nun sözcüsü, başbakanın evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını doğruladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Hizbullah tarafından hedef alınan evin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evin sadece küçük bir kısmının hasar aldığı görüldü.

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

SALDIRI ESNASINDA EVDE DEĞİLLERDİ

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu, kamikaze SİHA'nın yaklaşık 70 kilometre uçup Kayserya'ya dalış yaptığını bildirdi. Kayserya'daki hedefin neresi olduğu kısa sürede anlaşıldı, İsrail ordusu kamikaze drone'un Netanyahu'nun evini hedef aldığını ve vurduğunu açıkladı. Açıklamada, Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın saldırı sırasında evde olmadığı belirtildi.

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

"BİRDENBİRE BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU"

Kanal 12 televizyonuna konuşan bir Kayserya sakini, "Üstümüzde uçan helikopterleri duyduk ve bir olay olduğunu düşündük ancak sirenler çalmadığı için çok endişelenmedik. Derken, birdenbire büyük bir patlama sesi duyuldu. Bunun bir müdahale mi yoksa drone saldırısı mı olduğu bizim için açık değildi, bir uyarı olmadan yaşanan gerçek bir olay olduğu netti" ifadelerine yer verdi.

TARİHTE BİR İLK

Hizbullah'ın televizyonu El Menar, saldırıyı "Tarihte bir ilk-Bir drone başbakanın Kayserya'daki evini vurdu" başlığıyla sundu, kamikaze SİHA'nın İsrail'in tüm hava savunma sistemlerini ve helikopterlerini atlatıp hedefine ulaştığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan kayıtlardan birinde, İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen bir önleme füzesinin Hizbullah'ın drone'unu ıskalayıp Nehariye'ye düştüğü görüldü.

"CİDDİ BİR GÜVENLİK FİYASKOSU"

İsrail ordu radyosuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, Kayserya'daki saldırının çok ciddi bir güvenlik hatası olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, güvenlik servislerinin söz konusu fiyaskoya dair soruşturma başlattığını da ekledi.Al Jazeera ise, Kayserya'da İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin konuşlandırıldığını yazdı.Tel Aviv ve Kayserya çevresindeki paniğin ardından bu kez stratejik liman şehri Hayfa'da sirenler çaldı. Hizbullah'ın ateşlediği bir füzenin Hayfa'nın kuzeyindeki Yokneam kasabasında açık alana düştüğü bildiriliyor.

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Binyamin Netanyahu Güvenlik Politika Son Hali İsrail Dünya

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Yorumlar (23)

Metin Tokoğlu:

yerle yeksan olması lazım

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Orhan ŞENGÜL:

Saldırı esnasında evinde olmaması Hamas'ın sayısız başarısızlığından biridir. Beceremeyecekseniz daha fazla müslüman ölümüne neden olmayın çobanlar!

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Kuzey null:

netenyahunun evi cehennemdir

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Anty-Partizan:

Sadece camini kirabiliyorlar demekk ki anca...

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Buğra Er:

Güzel tiyatro oynanıyor

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Suat Görgülü:

Yerle bir olmamış ki haber değerinin olması için oranın viraneye dönmesi gerekirdi keşke öyle olsaydı

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2
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Özgür Çocuk:

Hep filim, hep tiyatro. Cam bile kırılmamış. Kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. İran ile İsrail birlikte hareket ediyorlar. İran'ın hedefi Ortadoğuyu yönetmek ve aleviliği yaymak. İsrail ise akdenize hakim olmak istiyor.

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ibrahim kırtay:

aman Allah'ım ev diye bişey kalmamış, ne büyük saldırı yapılmış, sapan taşı bile bundan daha büyük zarar verirdi...

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Erkan Arslan:

Filistin'in Torpağlari Artık İsrail'e Geçti Oradaki Halkı Suriye Lübnana Sürdüler Bu Oyunun Baş Aktörü İsrail Yardımcısı İran'ın Taa Kendisi ABD Zaten Bunların Babası Hamas Hizbullahada Maşa Görevi

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Engin Bayraktar:

Harika senaryo !!!

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