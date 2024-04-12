Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine 50'den fazla füze fırlatıldı. Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İsrail'in hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale ediyor.

7 Ekim'den beri Gazze'de insanlık dışı saldırıları sürdüren İsrail, bir yandan da kuzeyde Lübnan tarafından Hizbullah saldırıları ile mücadele ediyor. Şam Büyükelçiliği'ne yapılan kanlı saldırı sonrası İsrail'e misilleme yapacağını açıklayan İran'ın beklenen saldırı nedeniyle bölgede gerilim zirveye çıkarken, Lübnan tarafından Hizbullah İsrail'e bir füze saldırısı başlattı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine yarım saat içinde 50'den fazla füze fırlatıldı. Öte Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Hizbullah, Filistin halkına destek ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Golan tepelerindeki İsrail askeri noktalarını onlarca Katyuşa füzesiyle hedef aldığını açıkladı. İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale ederken görüntülendi.

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İRAN, İSRAİL'E MİSİLLEME YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.