Hizbullah'tan "Hazırız" mesajı! Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına katkıda bulunacaklar

Lübnan Hizbullah'ı, Hamas'a destek için grubun "hazır" olduğunu ve yabancı güçlerin kendilerinden kenarda kalmalarını istemesine rağmen İsrail'e karşı çatışmalara katkıda bulunacağını duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail- Hamas çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hizbullah'ın "hazır" olduğunu belirten Kasım, grubun İsrail'e karşı çatışmalara katkıda bulunacağını duyurdu.

"EYLEM ZAMANI GELDİĞİNDE HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi Naim, cuma namazının ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu. İsrail'in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz" dedi.

"SALDIRI İSRAİL'İN NE KADAR ZAYIF OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Hamas'ın İsrail'e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, 'bu saldırıyla İsrail'in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığını' söyledi. Öte yandan Hizbullah'ın harekete geçmek için hazır olduğunu da belirten Naim, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına doğru zaman ve yerde destek vereceklerini de kaydetti.

TARAFSIZ OLMADIKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız" olmadıklarını vurgulayarak, "sorumluluğun, ümmetin tarafsız kalmamasını gerektirdiğine" işaret etmişti.