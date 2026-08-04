Hizbullah Lideri Kasım: Suriye ile Görüşmenin Önünde Engel Yok

(ANKARA) - Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Hizbullah ile Suriye yönetimi arasında yapılacak olası bir görüşmenin önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, iki tarafın uygun görmesi halinde temasların gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Kerbela'da Hz. Muhammed'in torunu ve Şiiler tarafından önemli bir dini figür olarak görülen İmam Hüseyin'in Erbain anma töreninde yaptığı konuşmada, Hizbullah ile Şam arasında yapılacak olası bir görüşmenin önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi.

"Lübnan ve Suriye devletleri arasındaki kardeşçe, olumlu ve iş birliğine dayalı ilişkinin önemini ve gerekliliğini vurguluyoruz" diyen Kasım, Suriye'nin istikrarının Lübnan için de önemli olduğunu belirtti.

Kasım, "İstikrarlı bir Suriye, Lübnan için bir dayanaktır, istikrarlı bir Lübnan da Suriye için bir dayanaktır. Hizbullah ile Suriye liderliği arasında, iki tarafın uygun göreceği zamanda gerçekleştirilecek açık bir görüşmenin önünde hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

"İSRAİL KARŞISINDA TAVİZ VERİLMEMELİ"

Kasım'ın açıklaması, Lübnan ve İsrail heyetlerinin ABD arabuluculuğunda, Roma'da yeni bir müzakere turuna başlamasıyla aynı güne denk geldi.

"Lübnan'daki siyasi otoriteyi, 'karşılıksız tavizleri durdurmaya, direnişle (Hizbullah) diyalog kapısını açmaya ve ülke içindeki durumu onarmaya' çağırıyorum" diyen Kasım, İsrail işgali sürdüğü sürece direnişin devam edeceğini belirtti.

Hizbullah Lideri Naim Kasım, Lübnan'ın bölünmesine karşı olduklarını vurgulayarak, "Tek ve birleşik bir Lübnan'a inanıyoruz, İsrail'in önündeki tek seçenek tam olarak geri çekilmektir ve geri çekilecektir" ifadelerini kullandı. Kasım, ayrıca Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinde Lübnan ordusunun konuşlanmasını desteklediğini söyledi.

Hizbullah ile Lübnan'ın Şii siyasi hareketi Emel Hareketi arasındaki birliğin sürdüğünü belirten Kasım, "İç birlik bizim için önemlidir. Hizbullah ile Emel Hareketi arasındaki büyük birlik, İsrail ve ABD'nin karşısında aşılmaz bir set oluşturmuştur" dedi.

Kaynak: ANKA