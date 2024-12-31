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Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler

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Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da başlayan ateşkes anlaşması, iki ülke tarafından sık sık ihlal ediliyor. Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Komati yaptığı son açıklamada İsrail'i adeta tehdit etti. Komati, "Ateşkes anlaşmasına bağlı kaldık ancak 61. gün her şey çok farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girdi. İki ülke, ateşkesi karşılıklı olarak ihlal etmeye devam ediyor. Son olarak Hizbullah tarafından ateşkes sonrası için İsrail'e adeta tehdit gibi açıklama yapıldı.

"HER ŞEY ÇOK FARKLI OLACAK"

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Komati, ateşkes sonrasını işaret ederek her şeyin çok farklı olacağını söyledi. Komati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İsrail ile 60 günlük ateşkes anlaşmasına bağlı kaldık ancak 61. gün her şey çok farklı olacak. İsrail, Güney Lübnan'dan çekilmezse harekete geçeceğiz."

İSRAİL, 62 BELDEYE YAKLAŞILMAMASI UYARISI YAPTI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere yaşadıkları bölgelere dönmeme uyarısı yaptı. Adraee, bölge sakinlerine seslenerek bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki köylere yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Paylaştığı haritanın güneyine doğru hareket edilmemesini isteyen Adraee, söz konusu bölgelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğine işaret etti.

Adraee'nin paylaştığı haritada Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattındaki şu beldeler yer aldı:

Ed-Dıhayra, Et-Taybe, Et-Tıyri, En-Nakura, Ebu Şaş, İbil Saki, El-Beyada, El-Cebin, El-Hıyam, Hırbet, Matmura, El-Mari, El-Adiset, El-Kalia, Umm Tute, Sıleyb, Ernun, Bint Cibeyl, Beyt Lif, Blida, Beni Hayyan, El-Bustan, Ayn Arab Mercayun, Dibbin, Debal, Deyr Mimas, Deyr Siryan, Hula, Halta, Hanin, Tayr Harfa, Yahmar, Yarun, Yarin, Kefr Hammam, Kefr Kila, Şuba, Ez-Zelutiyye, Mıhaybib, Meys el-Cebel, Misat, Mercayun, Mervahin, Marun er-Ras, Merkaba, Adişet el-Kusayr, Ayn İbil, Aynata, Ayta eş-Şab, Ayterun, Alma eş-Şaab, Arab el-Luveyze, El-Kuzah, Rab Telatin, Ramiye, Rimeyş, Raşaya el-Fuhhar, Şeba, Şıhhin, Şema ve Talmuse.

Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Niye tarih veriyorsunuz zarar görmesinler diye mi?

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıFenasi Kerim:

umarım bu terr örgütleri bir an önce temizlenir cihatçı gruplarla barış içinde bir dünya imkansız

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

ay inanmıyorum gerçekten mi

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarızebil animation:

sözünde dur erkek görelim

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Haber YorumlarıFerhat Öztürk:

Sadece laklak yemendeki husiler kadar olamadılar

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıHaydar :

Ellerinden gelen bir şey olsa yapacaklarda. İran taktikleri bunlar , Isıraracak köpek dişini göstermez

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Haber YorumlarıMehmet Eu88:

ola ibneler birşey yapuyosanız yapın????

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Açık açık tehdit etmişmiş, Saldırı için tarih vermişmiş, :))) kayıkçı kavgası bunların yaptığı danışıklı dövüş.

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Netenyahu'yu çık açık tehdit etmişmiş, Saldırı için tarih vermişmiş :)))) kayıkçı kavgası bunların yaptığı danışıklı dövüş.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Atın 2-3 trane varil havada fotolarını da çeker yayınlarsınız namınız yurusün

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