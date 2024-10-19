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Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

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Hizbullah'a ait bir kamikaze İHA'sı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evini hedef aldı. Netanyahu'nun akıbeti henüz bilinmezken İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına yayın yasağı getirdi.

Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir kamikaze İHA'sı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evini hedef aldı. Görgü tanıkları, İHA'nın pikesi sonrası büyük bir patlama gördüklerini aktardı.

NETANYAHU'NIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

İHA saldırısı esnasında herhangi bir siren duyulmadığı aktarıldı. İsrail Başbakanı'nın akıbeti bilinmiyor. Ofisi açıklama yapmayı reddetti. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi.

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA: 3 İHA GİRDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi. Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor. Aynı şekilde, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor. Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (12)

Gerçeğin Peşinde Resul Aydın:

Umarım cehenneme gitmiştir...

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Emin Ayan:

Tebrikler Hizbullah.

103
3
yanıtYanıtla
suskun çocuk null:

Elhamdülillah!

98
3
yanıtYanıtla
Sempatik0037 Ben:

işte böyle güzel haberler gelsin

93
3
yanıtYanıtla
Ahmet null:

Evinde dururmu o çakal

68
2
yanıtYanıtla
Louis Tay:

Yalan haber ver mehteri

11
39
yanıtYanıtla
Comment:

Müminler aradaki tefrikayı sonlandırıp birleşiverse bu zulmeden kafirler adım dahi atamaz Allahın izniyle

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2
yanıtYanıtla
Firat Tas:

Hamas ve Hizbullah savaşın orta Doğu'ya yayılması için İsrail ile karşılıklı oyun içindeler ölen her sivilin akıbetine ortaklar amaçları Gazze yada siviller değil katil İsrail'in ortakları olan paravan yapıdan başka bir şey değiller

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Yasef Behar:

Artık bu haber aplikasyonunu sileceğim haber olsun ne olursa olsun derler ya. ( yaa kardeşim milleti yalan dolan haberlerle vaktini harcamayınız ayiptir yaaa

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Hasan Turk:

Netanyahu onemsiz yerine bop.baskanlari gecer

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