İşte Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağının enkazından görüntüler
Hırvatistan'da hava muhalefeti nedeniyle düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi uçağının enkazından görüntüler geldi. Uçağın ormanlık alanda ağaçların içine düştüğü görüldü. Ayrıca uçağın radar görüntüleri de ortaya çıktı.
- Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı düştü.
- Uçak AT-802 tipi olup planlı bakım için Hırvatistan'a gitmişti.
- Uçağın enkazı ormanlık bir alanda ağaçların arasında bulundu.
Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazından görüntüler geldi.
YANGIN SÖNDÜRMA UÇAĞI HIRVATİSTAN'DA DÜŞTÜ
Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Türkiye'ye ait bir yangın söndürme uçağı düştü. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi.
ENKAZA ULAŞILDI
Uçağın enkazından görüntüler de geldi. Uçağın ormanlık alanda ağaçların arasına düştüğü görüldü.
İŞTE RADAR GÖRÜNTÜLERİ
Uçağın havadaki son radar görüntüleri ortaya çıktı. Radar görüntülerinde, uçağın Zagreb Havaalanı'na inemeden geri döndüğü, Rejika üzerinde ise radardan kaybolduğu görüldü.