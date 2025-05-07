Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye nasıl bir politika izliyor?

Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan'ı bombalamasının ardından iki ülke arasında son haftalarda artan gerilim zirveye çıktı.

Türkiye de bölgenin iki önemli nükleer gücü arasındaki anlaşmazlığı yakından izleyen ve itidal çağrısı yapan ülkeler arasında.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, " Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekûn bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca " Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Böylece bakanlık, Hindistan'ı kınarken Pakistan'ın olayın araştırılması tezine destek vermiş oldu.

Hindistan, Pakistan'ı Keşmir'de 22 Nisan'da 26 turistin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklemekle suçluyordu.

Pakistan ise bu iddiayı reddederek Hindistan'ın saldırıyı "bahane olarak" kullanmaya niyetlendiğini öne sürüyordu.

Hem Hindistan hem de Pakistan Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor.

Ankara İslamabad ile temas halinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Nisan'daki saldırının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile iki kez telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 26 Nisan ve 7 Mayıs'ta yapılan görüşmelerde Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmelerin ele alındığı dışında bir bilgi paylaşmadı.

Türkiye ile Hindistan arasında bu süreçte bir diplomatik temas olup olmadığı bilinmiyor.

Hint basınından son günlerde çıkan haberlerde, Türkiye'den Pakistan'a silah gönderildiğine ilişkin iddialar yer aldı.

İletişim Başkanlığı, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

Başkanlık, sadece bir askeri uçağın yakıt ikmali nedeniyle Pakistan'a indiğini kaydetti.

Pakistan ile askeri işbirliği yüksek

Ankara'nın Hint yarımadasındaki Müslümanlarla ilişkileri Kurtuluş Savaşı sürecine kadar dayanıyor.

Pakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947 sonrası ise Ankara-İslamabad ilişkileri her açıdan gelişti.

Keşmir sorununda Pakistan'ı destekleyen Türkiye, hemen hemen her BM Genel Kurulu toplantısında konuyu gündeme getirmeye özen gösterdi.

Pakistan da benzer şekilde Kıbrıs sorunu kapsamında Türkiye'ye en çok destek veren ülkeler arasında yer aldı.

Ankara-İslamabad ilişkilerinin en görünür ilerleme gösterdiği alan askeri ve savunma sanayi.

İki ülke arasında askeri çerçeve işbirliği anlaşması 2001'de imzalandı.

O tarihten bu yana çerçeve anlaşma kapsamında belirlenen eğitim, ortak tatbikatlar gibi birçok alanda yapılan mutabakatlar, askeri işbirliğinin kurumsal altyapısını oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12-13 Şubat'ta gerçekleştirdiği Pakistan ziyaretinde de ele alınan konuların başında askeri ve savunma sanayi işbirliği geldi.

Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif 22 Nisan'da Ankara'da yaptıkları görüşmede de savunma sanayi konusunda işbirliğinin derinleştirilmesine karar verdi.

Türkiye son dönemde Pakistan'ın hava, deniz ve kara kuvvetlerindeki envanterinin genişletilmesi için önemli projeler gerçekleştiriyor.

Pakistan için korvetler inşa eden Türkiye, denizaltıların güncellenmesi sürecine de destek sağlıyor.

Pakistan'ın F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuna destek veren Türkiye, ayrıca ülkeye ATAK helikopterleri de tedarik ediyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre 2020-24 arasında Türkiye'nin silah ihracatının yüzde 10'u bu ülkeye gerçekleşti.

Hindistan'la ilişkiler ne düzeyde?

Türkiye, küresel ekonomik ağırlığın Batı'dan Doğu'ya kaydığı görüşünden hareketle son dönemde "Yeniden Asya" adını verdiği bir açılımla Hindistan'ın da ağırlıklı olarak yer aldığı bu coğrafyaya ilgisini artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'de Hindistan'a yaptığı ziyaret önemli bir gelişme olarak görüldü.

Türkiye ayrıca BRICS'e katılım niyetlerini daha güçlü verdiği dönemlerde de Hindistan ile ilişkilere dönük sıcak mesajlar vermeye dikkat etti.

Erdoğan'ın 2024 yılındaki BM Genel Kurulu toplantısında Keşmir konusunu bu nedenle gündeme getirmediği de iddia edildi.

Ancak Keşmir başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerde Ankara'nın İslamabad yanlısı politikalarının Hindistan ile ilişkilerin hedeflenen düzeye çıkmasını zorlaştırdığı yorumları yapılıyor.