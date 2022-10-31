Hindistan'daki köprü faciasında bilanço artıyor: 132 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu asma köprü çöktü. Yüzlerce kişinin nehre düştüğü feci olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Çok sayıda kişi ise yaralanırken insanların köprünün parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştığı anlar kahretti.

Hindistan'da ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinin Morbi kasabasında gerçekleşen olayda Machchhu nehri üzerinde bir asma köprü çöktü. Üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu asma köprünün çökmesiyle insanlar nehre düştü.

ÖLÜ SAYISI 132'YE YÜKSELDİ

Gujarat eyaleti İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, dün akşam çöken köprüde can kaybının 132'yi bulduğunu duyurdu. Yetkililer, İngiliz döneminden kalma köprünün, yenileme çalışmalardan sadece bir hafta sonra çöktüğünü belirtiyor. Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia ise çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı. İtfaiye yetkilisi Devendrasinh Jadeja, gece boyunca devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

GÖRÜNTÜLER TÜYLER ÜRPERTTİ

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü. Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

ÖLENLERİN YAKINLARINA 2 BİN 430 DOLAR VERİLECEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullandı. Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.