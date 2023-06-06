Hindistan'da Tren Kazası: 275 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde meydana gelen korkunç tren kazası, bölge sakinleri arasında şok etkisi yarattı. Tren kazasında Pazar günü itibarıyla 275 kişi hayatını kaybederken 1.000'den fazla kişi yaralandı.

Bölge sakinleri akşam yemeği için hazırlık yaparken korkunç bir patlamayla sarsıldı.

SES 1 (İngilizce): DEEPAK KUMAR, bölge sakini:

"Yerde yatan insanlardan ağlama sesleri ve çığlıklar yükseliyordu. İnsanlar feci durumdaydı. Durumu tarif edecek kelimeyi bulamıyorum. Acıyı yüreğimde hissettim."

Hastaneler, kurtarma merkezleri ve yetkililerce kurulan bilgilendirme istasyonlarına toplanan aileler, umutla sevdiklerinin nerede olduğuna dair bilgi edinmeye çalıştı.

SES 2 (Hintçe): AJİT KUMAR, bir kazazedenin amcası:

"Yeshwantpur'dan Howrah'a seyahat eden yeğenim düğün için evine gidiyordu. 22 Haziran'da evlenecekti. Telefonu en son 3.30'da çaldı, sonrasında kendisinden haber alamadık. Dün aynı saatlerde bir demiryolu çalışanı bizi aradı. Olay yerinde Kailash adında birine ait bir günlüğün bulunduğunu söyledi. Daha sonra bizi tekrar aradılar ve bir tren kazası olduğunu, olay yerine gidip akrabamızın cesedini almamız gerektiğini söylediler. Ama akrabalar oraya gittiğinde kimseyi bulamamış. Kimse de bilgi vermiyordu. Biz de olay yerine ve hatta karakola gittik, ancak kimseyi bulamadık."

SES 3 (Hintçe): MOHAMMAD BABU, bir kazazedenin babası:

"Kaza yapan trende oğlum da varmış. Bunu dün öğrendik. Ailem ve dostlarım da geldi, oğlumu arıyoruz ancak hala hiçbir bilgi yok. Ne kendisine ne de eşyalarına ulaşabildik. Oğlumun yanında arkadaşı vardı ve kendisinin durumu iyi. İkisi birlikte Kerala'dan geliyordu. Arkadaşı parmağından yaralanmış. Fakat oğlumu da eşyalarını da hiçbir yerde bulamadık. Telefonla aradık ama açan olmadı. Herkes hastaneye koştu, benimle gelen herkes geri döndü. Bugün tekrar kontrol etmek için yine geldik."

Hindistan Federal Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw Pazar günü yaptığı açıklamada, makas mekanizması ve elektronik kilitleme sisteminde yapılan müdahaleler nedeniyle ölümcül tren kazasının meydana geldiğini açıklamıştı.

Elektronik kilitleme sistemi, hatlardaki trenlerin birbirleriyle çakışan hareketlerini önlemek üzere tasarlanmış bir güvenlik önlemi olarak biliniyor.

Kaza, Orissa'nın merkezi Bhubaneswar'ın yaklaşık 171 km kuzeydoğusunda yer alan Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar İstasyonu'nun yakınında, Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelmişti.

Yetkililere göre Kalküta'dan Chennai'ye giden Coromandel Ekspresi raydan çıkarak, bitişikteki yola devrilen Yashwantpur-Howrah Ekspresi'nin raydan çıkan lokomotiflerinin bojilerine çarptı. Kazaya bir kargo treninin de karıştığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)