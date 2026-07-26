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Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi

Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi
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HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e yükseldiği bildirildi.

HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e yükseldiği bildirildi.

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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