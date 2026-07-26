Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi

HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e yükseldiği bildirildi.

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, sellerde 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 61'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı