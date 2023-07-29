Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde yapılan yürüyüş sırasında flama direğinin elektrik kablolarına temas etmesi sonucu dört kişi öldü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde, Müslüman dini bir alay sırasında taşınan metal direğin yüksek gerilimli elektrik kablosuna çarpması sonucu en az dört kişi hayatını kaybetti. Yedi kişi de yaralandı. Kaza, Muharrem ayında, İslam'ın Şii mezhebine mensup kişilerin Peygamber Muhammed'in torunu Hüseyin'in şehitliğini anma törenleri sırasında meydana geldi.

Hindistan'da Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin anmak için Hüseyin'in türbesinin maketini omuzlarında taşıdı.

Yürüyüş sırasında flamının11.000 voltluk elektrik tellerine temas etti.

Elektrik akımına kapılan dört kişi hayatını kaybetti. Yedi kişi yaralandı.

Bokaro ilçesi polis amiri Priyadarshi Alok'a göre, kaza cumartesi sabahı saat 6'da meydana geldi.

İslam takvimine göre şu anda Şiiler için kutsal olan Muharrem ayında, Peygamber Muhammed'in torunu Hüseyin'in yedinci yüzyıldaki şehitliği anma törenleri düzenleniyor.

Video görüntüleri, alay sırasında flamanın elektrik kablolarına çok yakın temas kurduğu anları görülüyor. Kalabalık kabloyayaklaştıkça, flama tehlikeli bir şekilde kabloya temas ediyor. Ardından, patlama sesi ve bağrışmalar eşliğinde flama yere düşüyor ve kameraman olay yerinden kaçıyor.

Alaydaki bir kişinin Hindi dilinde şu şekilde bağırdığı duyuluyor: "Durun, durun, durun! Sana durmamı söylememiş miydim?"

Tazia, İmam Hüseyin'in türbesinin minyatür replikalarıdır. Genellikle bambudan yapılmış ve renkli kağıt ve kumaşla süslenirler.