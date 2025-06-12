Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı
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Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı
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Hindistan'da havalandıktan saniyeler sonra yerleşim yerine düşen uçakta eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani de yolcular arasındaydı. Haberi alınca Rupani'nin evinin önünde toplanan komşuları, "Ancak henüz hiçbir şey doğrulanmadı. Son derece endişeliyiz. Bunun olduğuna inanamıyorum" dedi.

Hindistan'ın Ahmedabad bölgesindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan 1 dakika sonra düştü.

Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

242 YOLCU BULUNUYORDU

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında düşen uçakta 230 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının olduğu açıklandı.

ESKİ BAŞBAKAN DA UÇAKTAYDI

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani'nin de düşen uçakta olduğu öne sürüldü. India Today tarafından erişilen yolcu listesi belgesine göre Rupani, listede 12'nci sırada yer alıyordu ve Bussiness Class kategorisinde yolculuk ediyordu. Rupani, 2022'de eyalet seçimleri öncesinde istifa etmeden, Ağustos 2016'dan Eylül 2021'e kadar Gujarat Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

KOMŞULARI ENDİŞELİ

Haberi alan komşuları Rupani'nin evinin dışında toplanmaya başladı. Komşulardan biri, "Evet, uçağın düştüğüne ve Vijay Rupani'nin uçakta olduğuna dair haber aldım. Ancak henüz hiçbir şey doğrulanmadı. Son derece endişeliyiz. Hemen yan tarafta yaşıyoruz. 1988'den beri komşuyuz. Aile gibiyiz. Kocam aile doktorlarıydı ve onlara çok yakındı. Bunun olduğuna inanamıyorum" diye konuştu.

Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

KIZIYLA BULUŞACAKMIŞ

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre, Gujarat'ın eski Başbakanı'nın kızıyla Londra'da buluşmak üzere uçağa bindiği öğrenildi. 3 çocuk babası Rupani, Rujit isimli oğlunu bir kazada kaybetti.

VİJAY RUPANİ KİMDİR?

Vijay Rupani, 2 Ağustos 1956'da Myanmar'da dünyaya geldi. Rupani, 2016'dan 2021'e kadar Gujarat'ın 16. Başbakanı olarak görev yaptı ve Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) önde gelen isimlerinden biriydi. Siyasi kariyeri boyunca Rajkot West bölgesini temsil etti ve çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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