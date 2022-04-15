Her yaptığı olay! ABD Başkanı Joe Biden şimdi de boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde ya yaptığı gaflarla ya da önemli anlarda uyuyakalması ile gündem oluyor. Biden'ın bu görüntüleri sık sık manşetlerde yer alıyor.

BOŞLUKLA TOKALAŞTI

Biden, dün de ABD'deki tedarik zinciri kriziyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. 79 yaşındaki Biden, konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aradı ama sahnede başka kimse yoktu. Biden'ın sosyal medyada da gündem olan görüntülerinde konuşmasını bitirdikten sonra el sıkacak birini aradığı görülüyor. ABD Başkanı kimseyi bulamayınca etrafında dönmeye başlıyor. Şaşkın bakışlarla arkasını dönen Biden daha sonra kürsüden ayrılıyor.

"BİLİŞSEL SORUNLAR YAŞIYOR"

Biden'ın görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, 51 yaşındaki Texas Senatörü Cruz da dahil olmak üzere birçok kişi politikacının olası bilişsel sorunlar yaşadığını öne sürdü.

"BUNADIĞINI MI GÖSTERMEK İSTİYORLAR?"

Biden'ın görüntülerine sosyal medyadan da binlerce yorum geldi. Bazıları Biden'ın durumuyla alay edilmesini 'yaşlı istismarı' olarak değerlendirip kınarken, bazıları da Biden'ın zihinsel durumunu sorgulayan paylaşımlarda bulundu. Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon "Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum çok tuhaf bile bile onun bunadığını mı göstermek istiyorlar?" yazdı.

Tennessee'nin yaklaşmakta olan Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Kongre için yarışan politikacı Robby Starbuck da Biden'ın başkan olmaya uygun olmadığını iddia eden bir yazı paylaştı.