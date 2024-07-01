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Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı

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Türkiye'nin terörden temizlediği Suriye'nin kuzeyinde, provokatörler sahaya indi. Direklerden Türk bayraklarını indiren, Türkiye'den gelen tırları ateşe veren ve Türk plakalı araçlara zarar veren provokatörler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaziantep plakalı bir minibüsün önünü de kesen şahıslar, aracı kullanılamaz hale getirdi. Saldırganlar, Türk şoförün "Vallahi hastayım" sözlerine de aldırış etmeyerek linç etmeye çalıştı.

Önceki gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Gaziantep plakalı bir araç, Suriyeli provokatif grup tarafından saldırıya uğradı.

Suriye'nin kuzeyinde, Mehmetçik tarafından terörden temizlenen bölgelerde ortalık karıştı. Dün gece Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası Suriye'de provokatif şahıslar sokaklara indi.

Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı

TÜRK ŞOFÖRÜN "VALLAHİ HASTAYIM" SÖZLERİNE BİLE ACIMADILAR

Türkiye'ye ait sınır kapısına doğru seyir halinde olan Gaziantep plakalı bir minibüsün önü, Suriye'de provokatif grup tarafından kesildi. Minibüse taş ve sopalarla saldıran grup, Türk şoförün "Vallahi hastayım" sözlerine bile merhamet etmedi.

Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı

Sosyal medyada dolaşıma giren infiale yol açan görüntülere ilişkin olarak ise henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Minibüsteki şoför ve yolcunun akıbeti de henüz bilinmiyor.

Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Gaziantep Türkiye Suriye Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Hakan Ak:

Birileri düğmeye bastı tamda normalleşme başlayacakken

33
17
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Düsünür:

Turku turkten baska dostu yoktur nokta

39
6
yanıtYanıtla
Ahmet:

Basiretsiz ve öngörüsüz dış politika bizi ne hallere düşürdü! Yoksa BOP kapsamında istenen bu muydu?

36
4
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Ramazan Budak:

Evet şaşırdık mı tabiki hayır. Üstelik provakatörlük değil etkiye tepki meselesi. Neyini anlamıyorsunuz bunun. Alışmışız her olaydan sonra provakatör, dıjjj güjjler, Gılıcdarolu gibi saçma sapan sebeplere. İnsan tepkisel bir varlıktır doğası gereği. Olaylar üzücü ama bazılarımızın da gözünün açılması için önemlidir. Umarım bir an önce hükümet gerekli önlemeleri alır ve hem bizler vatanımızda hem de ülkemdeki 13.5 milyon yabancı kendi ülkelerinde huzurla yaşar. Haa gram ümidim var mı tabi ki yok

39
1
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