Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı

Önceki gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Gaziantep plakalı bir araç, Suriyeli provokatif grup tarafından saldırıya uğradı.

Suriye'nin kuzeyinde, Mehmetçik tarafından terörden temizlenen bölgelerde ortalık karıştı. Dün gece Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası Suriye'de provokatif şahıslar sokaklara indi.

TÜRK ŞOFÖRÜN "VALLAHİ HASTAYIM" SÖZLERİNE BİLE ACIMADILAR

Türkiye'ye ait sınır kapısına doğru seyir halinde olan Gaziantep plakalı bir minibüsün önü, Suriye'de provokatif grup tarafından kesildi. Minibüse taş ve sopalarla saldıran grup, Türk şoförün "Vallahi hastayım" sözlerine bile merhamet etmedi.

Sosyal medyada dolaşıma giren infiale yol açan görüntülere ilişkin olarak ise henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Minibüsteki şoför ve yolcunun akıbeti de henüz bilinmiyor.