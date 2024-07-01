Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
Türkiye'nin terörden temizlediği Suriye'nin kuzeyinde, provokatörler sahaya indi. Direklerden Türk bayraklarını indiren, Türkiye'den gelen tırları ateşe veren ve Türk plakalı araçlara zarar veren provokatörler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaziantep plakalı bir minibüsün önünü de kesen şahıslar, aracı kullanılamaz hale getirdi. Saldırganlar, Türk şoförün "Vallahi hastayım" sözlerine de aldırış etmeyerek linç etmeye çalıştı.
Önceki gece Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından patlak veren olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Gaziantep plakalı bir araç, Suriyeli provokatif grup tarafından saldırıya uğradı.
Suriye'nin kuzeyinde, Mehmetçik tarafından terörden temizlenen bölgelerde ortalık karıştı. Dün gece Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası Suriye'de provokatif şahıslar sokaklara indi.
TÜRK ŞOFÖRÜN "VALLAHİ HASTAYIM" SÖZLERİNE BİLE ACIMADILAR
Türkiye'ye ait sınır kapısına doğru seyir halinde olan Gaziantep plakalı bir minibüsün önü, Suriye'de provokatif grup tarafından kesildi. Minibüse taş ve sopalarla saldıran grup, Türk şoförün "Vallahi hastayım" sözlerine bile merhamet etmedi.
Sosyal medyada dolaşıma giren infiale yol açan görüntülere ilişkin olarak ise henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Minibüsteki şoför ve yolcunun akıbeti de henüz bilinmiyor.