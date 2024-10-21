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Helikopterin radyo kulesine çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

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Pazar akşamı Houston'da özel bir tur helikopteri radyo kulesine çarparak düştü. Kazada, biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. R44 tipi helikopter, Second Ward bölgesinde kaza yaptı. Çarpışma sonrası çıkan yangın 180 metre yayıldı. Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayı araştırıyor. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek ve benzer olayları önlemek için çalışıyor.

Houston şehrinde Pazar akşamı üzücü bir helikopter kazası yaşandı. Özel bir tur helikopteri, Second Ward bölgesinde bir radyo kulesine çarparak düştü. Kaza sonucunda helikopterde bulunan dört kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat sekiz civarında meydana geldi. R44 tipi helikopter, Ellington Field'dan havalanmış ve yaklaşık on beş dakikalık bir uçuşun ardından kaza yapmıştı. Helikopterin nereye gittiği henüz bilinmiyor.

Hayatını kaybedenlerin arasında bir çocuğun da olduğu açıklandı, ancak yaşı belirtilmedi. Yerde herhangi bir yaralanma olmadı. Çarpışma sonrası çıkan yangın, yaklaşık yüz seksen metre genişliğinde bir alana yayıldı.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, olayı "trajik" olarak nitelendirdi ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiğini belirtti. Belediye Meclis Üyesi Mario Castillo ise helikopterin özel bir tur aracı olduğunu doğruladı.

Kaza şu anda Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından araştırılıyor. Kurbanların kimlikleri henüz açıklanmadı.

Bu olay, Houston halkını derinden etkiledi ve havacılık güvenliği konusunda yeni sorular gündeme getirdi. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için detaylı bir inceleme yapacaklarını bildirdi.

Helikopterin radyo kulesine çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Helikopterin radyo kulesine çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Helikopterin radyo kulesine çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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