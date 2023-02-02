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Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirtti

Dünya Haberleri

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirtti

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, hayvanat bahçesi müdürünün 4 keçiyi yılbaşı partisinde çalışanlara servis edilmek üzere pişirttiği açıklandı. Daha önce bir geyiğin ölmesi konusunda da suçlanan müdürün 12 Ocak'ta görevden alındığı öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Meksika'nın Guerrero eyaleti SEMAREN Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Fernando Ruiz Gutierrez, 31 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili "Bu dört hayvan, hayvanat bahçesinde kesilip pişirildi ve yıl sonu partisinde yemek olarak sunuldu" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirtti

12 OCAK'TA GÖREVDEN ALINDI

Zoochilpan Hayvanat Bahçesi'de meydana gelen olayda, pigme keçilerin pişirilip yenmesi dahil bazı hayvanların satılması ve bir geyiğin ölmesi gibi bir çok konuda suçlanan Jose Ruben Nava'nın, 12 Ocak'ta görevden alındığı belirtildi.

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Hayvanat bahçesi müdürü yılbaşı partisi için 4 keçiyi pişirtti

İNSAN SAĞLIĞINI DA TEHLİKEYE ATTI

Gutierrez açıklamasında Nava'nın insan sağlığını da tehlikeye attığını vurgulayarak bu hayvanların bir gıda olarak tüketime uygun olmadığını ifade etti. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hayvanat Bahçesi Aralık Sonora Dünya Haberler

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