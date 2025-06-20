Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
Haber Videosu

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü. Son bir buçuk yılda 26. kez hareketliliğin yaşandığı dağdan püsküren lavlar yaklaşık 305 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

ABD'nin Hawaii adasında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Kilauea Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor.

Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

SON 6 AYDA 26. KEZ LAV PÜSKÜRTTÜ

2024 Aralık'tan bu yana yaşanan volkanik faaliyetlerle birlikte yanardağ, 26. kez lav püskürttü.

LAVLAR 305 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Hawaii Yanardağı Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, son patlamada lavların yaklaşık 305 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.Yoğun siyah bir duman bulutu, muhtemelen volkanik tefra taşıyarak güneybatı yönüne sürüklendi. Yanardağ, en son 13 Haziran'da faaliyete geçmişti.

Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

KAPALI ALANLARDAN UZAK DURMA UYARISI

Yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı'ndaki ziyaretçileri, kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

DURAKLAMALAR GENELLİKLE BİRKAÇ GÜN DEVAM EDİYOR

Kilauea'daki son patlama dalgasının 23 Aralık 2024'te başladığı belirtiliyor. Bu süreçteki çoğu patlamanın bir günden kısa sürdüğü, duraklamaların ise genellikle birkaç gün devam ettiği ifade ediliyor.

Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

2018'DE BÜYÜK YIKIM YAŞANMIŞTI

Kilauea, 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren şiddetli patlamalarla gündeme gelmişti. Bu süreçte 700'ün üzerinde ev kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.