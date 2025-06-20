Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

ABD'nin Hawaii adasında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Kilauea Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor.

SON 6 AYDA 26. KEZ LAV PÜSKÜRTTÜ

2024 Aralık'tan bu yana yaşanan volkanik faaliyetlerle birlikte yanardağ, 26. kez lav püskürttü.

LAVLAR 305 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Hawaii Yanardağı Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, son patlamada lavların yaklaşık 305 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.Yoğun siyah bir duman bulutu, muhtemelen volkanik tefra taşıyarak güneybatı yönüne sürüklendi. Yanardağ, en son 13 Haziran'da faaliyete geçmişti.

KAPALI ALANLARDAN UZAK DURMA UYARISI

Yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı'ndaki ziyaretçileri, kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DURAKLAMALAR GENELLİKLE BİRKAÇ GÜN DEVAM EDİYOR

Kilauea'daki son patlama dalgasının 23 Aralık 2024'te başladığı belirtiliyor. Bu süreçteki çoğu patlamanın bir günden kısa sürdüğü, duraklamaların ise genellikle birkaç gün devam ettiği ifade ediliyor.

2018'DE BÜYÜK YIKIM YAŞANMIŞTI

Kilauea, 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren şiddetli patlamalarla gündeme gelmişti. Bu süreçte 700'ün üzerinde ev kullanılamaz hale gelmişti.