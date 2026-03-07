Haberler

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı Haber Videosunu İzle
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat'ın aracına, İran'da İsrail füzesi isabet etti. Alev alan TIR'da Hüseyin Fırat ağır yaralanırken, annesi İran'da tedaviye alınan oğlunun Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yapan Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletinin geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

"DURUMU ÇOK CİDDİ"

Hüseyin Fırat'ın annesi Hayriye Fırat, Zencan Hastanesi'nde tedaviye alınan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu, tedavisi için Türkiye'ye getirilmesini istedi. Eşi ile oğlunun Pakistan'a yük götürdüğünü, dönüşte İran'da füzeli saldırıya uğradıklarını belirten Fırat, "Oğlum ile babası aynı kafile ile Türkiye'ye dönerken TIR'a füze isabet etmiş. Oğlumun sağlık durumu çok ciddi. Bu nedenle bir an önce Türkiye'ye getirilerek burada tedavi edilmesini istiyorum. Herkes gibi o da ekmeğinin peşindeydi. Saldırıda aracı yandı. Devlet büyüklerimizden Türkiye getirilerek tedavi edilmesinin istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Amcası Mehmet Saçar ise "15 araçla gittikleri seferden dönerken İsrail'in attığı füze, Hüseyin'in aracına isabet ediyor. Yaralı, yoğun bakımda. Türkiye'ye getirilmesini, tedavi ve ameliyatının ülkemizde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım

Liseliler parkı boks ringine çevirdi! İfadeleri çok korkunç
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu

AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu