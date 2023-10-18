İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye yönelik saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin cansız bedenlerin arasında düzenlediği basın toplantısına ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Saldırının tanığı olan bir doktor ise paylaştığı videoda "Bu tam bir soykırım. Lütfen bu katliamın diğer hastanelerde gerçekleşmesine izin vermeyin. Sadece 5 hastanemiz kaldı, eğer bir şey yapılmazsa, ilerleyen saatlerde onlar da işlevsiz kalacak" dedi.

Hastane saldırısının tanığı olan doktor konuştu: Bu tam bir soykırım, tüm hastaneler vurulana kadar beklemeyin

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlediği korkunç saldırıda 500 kişi can verirken, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastane bahçesinde cansız bedenlerin arasında basın toplantısı düzenledi.

SALDIRININ TANIĞI OLAN DOKTOR KONUŞTU

Onlarca cansız bedenin içinde düzenlenen basın toplantısının görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hastaneye yönelik bombardımana tanık olan bir doktorun yayınladığı videodaki ifadeleri de dikkat çekti.

"VAHŞİ BİR BOMBARDIMANA MARUZ KALDILAR"

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan genç doktor şu ifadeleri kullandı; "Arkamda bu soykırımın ölü bedenlerini görüyorsunuz. Güvenli bir yer bulmaya çalışıyorlardı. Gazze'de bulunan tek Hristiyan hastanesi Gazze'deki Ulusal Al Ahli Hastanesi'nde. Sadece başlarını sokabilecekleri güvenli bir yer arıyorlardı ama vahşi bir bombardımana maruz kaldılar. Ve arkamda gördüğünüz bütün bu ölü bedenler hastaneye parçalanmış bedenler halinde hiçbir yaşam belirtisi vermez durumda geldiler.

"BU GÖRDÜĞÜNÜZ CESET BENİM KOMŞUM"

Bugün bu katliam yüzünden hastaneye sayısız ölü beden geldi, bu bir soykırımdır. Uluslararası insani hukukun, ne anlama geldiğini biliyorsanız hastanenin insanlar için güvenli bir yer olması gerektiğinden de haberdarsınızdır. Buranın insanlar için sığınacak bir yer olması gerekiyordu. Bu gördüğünüz ceset benim komşum. Evi tamamen yıkılmış durumdaydı. Güvenli bir yer bulma umuduyla hastaneye gelmişti ama şimdi ölü bir beden olarak burada yatıyor. Bu yalnızca Gazze'deki bir hastanede olan durum.

"BÜTÜN HASTANELER HİZMET VEREMEZ DURUMA GELENE KADAR BEKLEMEYİN"

Lütfen bu katliamın diğer hastanelerde gerçekleşmesine izin vermeyin. Hizmet verebilen sadece 5 hastanemiz kaldı. Ve eğer bir şey yapılmazsa, ilerleyen saatlerde onlar da işlevsiz hale gelecek. Bütün hastaneler hizmet veremez duruma gelene kadar beklemeyin."