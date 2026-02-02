Haberler

Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, YPG kontrolündeki Haseke il merkezine girerek mutabakatın sahadaki ilk adımını attı. Kentte Suriye bayrağı göndere çekilirken, hükümet güçlerinin güvenlik ve devlet kurumlarını devralması sürecinin başlaması öngörülüyor.

  • Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, Haseke il merkezine giriş yaptı.
  • Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi.
  • Suriye hükümeti ile YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Haseke ve Kamışlı'da güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi hedefleniyor.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Haseke il merkezine giriş yaptı. Kentten gelen görüntülerde, Suriye bayrağının göndere çekildiği görüldü.

MUTABAKAT SONRASI İLK SOMUT ADIM

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan mutabakatın ardından sahada ilk adımlar atılmaya başlandı. Bu kapsamda Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimlerine ait konvoy, Haseke il merkezine ulaştı.

ZIRHLI ARAÇLARLA GİRİŞ YAPILDI

İç güvenlik güçlerine ait 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoyun, doğu hattından ilerleyerek kent merkezine girdiği bildirildi.

SURİYE BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Haseke'den paylaşılan görüntülerde, kentte Suriye bayrağının göndere çekildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, mutabakatın uygulanmaya başlandığına dair en dikkat çekici işaretlerden biri olarak değerlendirildi.

İÇ GÜVENLİK KOMUTANINDAN TALİMAT

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali'nin, kente giriş sürecinde birliklere talimat verdiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik görevlerinin planlı şekilde yürütülmesi, yasa ve mevzuata uyulması, kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşların ve kamu-özel mülkiyetin korunmasına vurgu yapıldı.

DEVLET KURUMLARININ DEVRİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Suriye hükümeti ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün kontrolünde bulunan Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi hedefleniyor.

