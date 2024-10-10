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Han Kang, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

Han Kang, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Güney Koreli yazar Han Kang'a verdi. Kang, tarihsel travmalara ve insan yaşamının kırılganlığına değinen şiirsel nesirleriyle ödüllendirildi. En bilinen eseri 'Vejetaryen', psikolojik şiddete maruz kalan bir kadının hikayesini anlatıyor.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini açıkladı.

Akademi, yazarın, "tarihsel travmalara değinen, insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan, şiirsel yanı yoğun nesirlerinin” ödüllendirildiğini açıkladı.

Yazarın en bilinen kitabı Türkçe’ye de çevrilen Vejetaryen’di. Kang bu kitapta, bir kadının ruh sağlığının aşama aşama bozulmasını kaleme aldı.

Kitap, ana karakter Yeong-hye'nin et yememesi üzerinden gelen birbirinden çok farklı tepkiler üzerinden şekilleniyor. Karakter otoriter babası ve eşi tarafından psikolojik şiddete maruz bırakılıyor.

53 yaşındaki yazar Han Kang, 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 33 milyon TL) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.

Han Kang’ın ünlü eseri Vejetaryen'in yanı sıra Çocuk Geliyor, Beyaz Kitap, Veda Etmiyorum adlı eserleri de Türkiye'de yayımlandı.

Kang, Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen 18. kadın oldu. Ödül son yedi törende dördüncü kez bir kadına verildi.

2022'de Annie Ernaux, 2020'de Louise Glück ve 2018'de Olga Tokarczuk ödülün sahibi oldu.

Han Kang kimdir?

Han Kang, 1970 yılında Güney Kore'nin Gwangju şehrinde doğdu ve dokuz yaşındayken ailesiyle Seul'e taşındı.

Sanatçı bir aileden gelen Kang’ın babası Han Suna Won da Güney Kore’den tanınan bir yazar.

Kang'ın yazarlık kariyerine 1993 yılında yayınladığı şiirlerle başladı.

Nesir şeklinde kısa hikayelerden oluşan ilk eseri 1995 yılında basıldı.

BBC

Kültür Sanat Vejetaryen Güney Kore Edebiyat Güncel Kültür Dünya İsveç

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