Hamas'tan Türkiye'ye çağrı: İsrail'e müdahale etmelisiniz

Hamas'ın siyasi liderlerinden Halid Meşal, İsrail ile yaşanan çatışmalara ilişkin Habertürk'e konuştu. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Meşal, Türkiye'ye dikkat çeken bir çağrı yaptı. Meşal, Türkiye'nin İsrail'e müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

"OPERASYONU TELEVİZYONDAN DUYDUM"

Hamas'ın askeri ve siyasi kanadının farklı birimler olduğunu belirten Meşal, operasyonları televizyondan duyduğunu söyledi. Meşal, "Saha ile ilgili bilgiler ihtisasa göre dağılır. Askeri direniş tugayları vardır. Saha ile ilgili planları onlar alırlar. Siyasi kararları ise bizim yönetimimize bağlıdır. 7 Ekim'de olanlar sahada olanlar ile ilgiliydi. Hamas hareketinin genel stratejisi dahilindeydi. İşgalden kurtarmaya yönelik bir adımdı. Tek başımaydım sabah namazından çıkmıştım. Haber geldi ve televizyonlar paylaştı, biz de bu şekilde haberdar olduk. İlk başta kimin gerçekleştirdiğini bilmiyorduk sonrasında detayları biz de öğrendik. Sonrasında da Hamas üyeleri toplantıya çağrıldı" ifadelerini kullandı.

"HABERİ ALDIĞIMDA İFTİHAR ETTİM"

Operasyonla gurur duyduklarını söyleyen Meşal, "Haberi aldığımda iftihar ettim, evet iftihar ettim. Askeri kollarla gurur duyduk. Bu adım İsrail'in cinayetlerine doğal gelen bir tepkiydi. Olay doğal bir refleksti, Gaze hakı tarafından İsrail'in birikmiş tepkilerine karşı birikmiş bir tepkiydi. İsrail Mescid-i Aksa'nın içindeydi" dedi.

"TÜRKİYE, İSRAİL'E 'DUR' DEMELİ"

Filistin topraklarının sadece Filistin'e ait olmadığının bunun tüm İslam aleminin meselesi olduğunu söyleyen Meşal, İsrail'in gerçekleştirdiği cinayetlere Türkiye'nin de müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Meşal, "Türkiye'ye saygım büyük. Türkiye, İsrail'e müdahale edip 'dur' demeli" şeklinde konuştu.