Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var

Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var
Güncelleme:
Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var
İsrail ordusunun, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Bir Hamas yetkilisi, "Hamas müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var" açıklamasını yaptı.

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının ardından bir Hamas yetkilisi yaptığı açıklamada, "Hamas müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var" dedi.

İSRAİL'DEN KATAR'DA HAMAS'A HAVA SALDIRISI

Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde, Doha'nın merkezindeki bir noktada patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki görüntülerde, Doha'daki bir noktadan dumanların yükseldiği görüldü. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiği ifade edildi.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNE SUİKAST GİRİŞİMİ

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ise detay verilmedi. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Doha'daki patlamaların İsrail saldırısı sonucu yaşandığını iddia etti. Söz konusu yetkili, İsrail'in Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

TRUMP SALDIRIYA ONAY VERDİ

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, İsrail saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasına varılması için sunduğu yeni taslağın görüşüldüğü toplantı sırasında düzenlendiğini belirtti.

İsrail basını, saldırı öncesi Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bilgilendirdiğini, Trump'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlenmesine "yeşil ışık yaktığını" belirtti. Basında ayrıca saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

"SALDIRININ DÜZENLENDİĞİ BİNADA İKİ HAMAS YÖNETİCİSİ VARDI"

Öte yandan hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürüldü. İsrail yönetimi daha önce Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey isimlerine suikast tehdidinde bulunmuştu.

"HAMAS LİDERLERİ SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU

Al Jazeera'nın Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Doha'da Hamas'ın lider kadrosunun toplantı yaptığı merkezi hedef aldığı belirtildi. Haberde, "Dr. Halil El-Hayye başkanlığındaki Hamas liderleri heyeti saldırıdan sağ kurtuldu. Ancak yaralananlar var" ifadelerine yer verildi.

Hamas heyetinin toplantı yaptığı aktarılan haberde, "Hamas heyeti, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın son önerisini görüşmek üzere bir araya geldiği sırada İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

beceriksiz hamas bir Netanyahuyu öldüremezsiniz ya ne diyeyim size

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

REİS SAATLERDİR NEREDESİN? KATARI BOMBALADILAR ARTIK PARADA VERMEZLE,R HANİ BİZ KORUYACAKTIK KATARI...... CHP DEN OY GELMEZ PEŞİNİ BİRAK. 2028

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Hadi bakalım Katar bir misilleme yap da israile görelim müslümanlığını...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

erdogan gibi oda kınar sadece dicemde kınamış zaten abd ye şikayet eder bide yaptıran onlar zaten erdoganda gidip onlarla görüşüyor onlardan adalet bekliyor bekledin yer kurucusu abd ingiltere ne bekliyorsun.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet sadık Kaya:

İtö,İTrail bir terör şebekesidir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Hamas yalan söylüyor ikiside öldü tıpkı Ubeyde haniye Nasrallah ve diğerleri gibi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
