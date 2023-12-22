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Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti

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İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Er-Rimal Mahallesi'nde hükümete ve Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bir bölgenin neredeyse tamamını bombalayarak yıktı. İsrail'in hedef aldığı ve 30 bin kişinin ikamet ettiği bölgede Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofislerinin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı.

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindekiEr-Rimal Mahallesi'ndeki hükümete ve Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bir bölgeyi neredeyse tamamını bombalayarak yıktı.

Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti

BİNALARIN TAMAMI YIKILDI, SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı. Saldırılar nedeniyle bölgedeki binaların neredeyse tamamının yıkıldığı, patlama seslerinin yanı sıra bölgeden siyah dumanlar yükseldiği ifade edildi.

Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti

"FİLİSTİN CAMİSİ MEYDANI"NI YERLE BİR ETTİLER

Saldırının düzenlendiği "Filistin Camisi Meydanı" adıyla bilinen bölgede, hükümete ve Hamas'a ait kurumlar, onlarca bina ve yüzlerce konut yer alıyordu.

Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti

YAHYA SİNVAR'IN OFİSİ DE HEDEF ALINDI

Saldırılar nedeniyle boşaltılan ancak öncesinde yaklaşık 30 bin kişinin ikamet ettiği bölgedeki kurumlar arasında, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisleri ile Yüksek Yargı Konseyi binası bulunuyordu.

Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti

GAZZE'DE ÖLENLERİN SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı, 53 bin 320 kişi de yaralandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 320 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin İsrail Gazze Hamas Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (9)

metin:

Kahrolsun başta İsrail, ABD ve destekçisi olan içerideki dışarıdaki insan elbisesi giymiş ifritler. Cehennemin en derin vadileri ebedi meskeniniz olsun!

Yanıtla251
Bülent Levent:

sadece hav hev sizinki neden ?? çünki manhattanda apartmanlar var fazla ses çıkarısanız amerikalı kovboylar alı geriye onları...anladınmı

24
metin:

İncirlik'ten bomba taşıyan uçaklara bile engel olamadıktan sonra kimse bağımsız olduğumuzdan bahsetmesin. Gündüz kuşağı, seçim gündemleri, ahlaksız diziler, yemek programları, futbol tartışmaları ve daha bilmem ne saçmalıklarla uyutulmaya devam.

Yanıtla121
CENGAVER:

Akp bile 22 senedir bu ülkeyi bağımsızlaştıramadı, artık ümidim kalmadı. Abdulhamit düştüğünde bağımsızlığımızı yitirdik, ancak tarih derslerinde kaldı bağımsızlık hayalleri.

10
metin:

Demokrasi ve uygar ninnileri söyleyen küfür ehlinin gerçek yüzü işte budur. Nato ipiyle bizi bağlayıp yerli taşeronlarına yaptırdıkları darbelerle bizi 100 yıl geride bıraktılar. Kurdukları sömürü düzeniyle kendi dışındakileri kan ve gözyaşına boğdular. Şu kadar yıl geçmiş, kendi savaş uçağımızı yapmak için çırpınıp duruyoruz.

Yanıtla112
Faruk Yavrutürk:

Şimdi hiçbir ülke buna karşı çıkmassa ileride başka üstün ırk yada üstün teolojik fellsefik guruplarıda bu zülümleri yapmayı kendilerine caiz görür.Bunların zülmünü durdurabilecek bir güç yoksa o zaman bunlar dünyadaki bütün devlet ve güçlerin deccalıdır.Dünya liderlerine yazıklar olsun tek çare halklar olarak milyonlarca guruplar halinde siyon israilin üzerine yürümektir

Yanıtla15
zırzop:

ALLAH ım mazlumların yardımcısı olsun, anlamadığım televizyondan gördüğüm kadarıyla İsrail bombalarken Filistinli erkekler ellerinde telefon bombalanan yerlerin hasta hanelerin etrafında boş boş geziyor, hani seferberlik denen olay yok sadece Hamas üyeleri savaşıyor nasıl bir durum birileri bomba atarken sadece izlemek cephede olmamak anlamadım

Yanıtla22
Faruk Yavrutürk:

Bunlar beli bir teolojik ırk ve gurubu tek üstün tutmak için diğer insanların ve varlıkların yok olması faaliyetleridir etnik temizliğin ötesinde bir insanlık suçudur.

Yanıtla03
Bülent Levent:

Ülkenin başında Atatürk olsaydı yahudi bunları yapamazdı

Yanıtla00
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