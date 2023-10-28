Hamas, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleri ile karşı koydu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin karşılaştığı "en ağır" hava bombardımanının eşlik ettiği İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleri ile karşı koyduğu bildirildi.

Gazze'den yayın yapan El- Aksa televizyonunun haberinde, Gazze Şeridi sınırlarında Kassam Tugayları üyeleri ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, bu çatışmalar sırasında İsrail tanklarına ve zırhlı araçlara 4 Kornet füzesinin fırlatıldığı belirtildi.

Televizyon kanalının Telegram hesabında da İsrail ordusuna karşı Kornet füzelerinin fırlatılma anını gösteren bir video yayınlandı.

"Filistin" gazetesi de Kassam Tugayları'nın, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'da ve Bureyc'in doğusunda İsrail'in kara saldırısına karşı koyduğunu ve bölgede şiddetli çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.