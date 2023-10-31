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Hamas İsrail askeri araçlarını pusuya düşürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusundan giren dört İsrail askeri aracını pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu. İsrail ordusu ise Gazze'yi yoğun bombardımana tutmaya devam ediyor.