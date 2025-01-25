Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde yapılan esir takasının 2'ncisi bugün gerçekleştirildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün Kızılhaç'a teslim edilen 4 İsrailli kadın askerin görüntülerini paylaştı.

ELLERİNDE HEDİYELERLE YOLCULUK YAPTILAR

Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde serbest bırakılan 4 İsrailli rehinenin Kızılhaç yetkililerine teslim edilmeden önce araçla Gazze şehrindeki Filistin Meydanı'na götürüldüğü anlar yer aldı. Rehinelerin bir aracın içinde güler bir halde yolculuk ettiği ve ellerinde Hamas tarafından verilen belgeleri ve hediyelik eşyaları tuttukları görüldü.

İSRAİLLİ REHİNENİN BİLEĞİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan görüntülerde İsrailli rehinelerden birinin bileğinde Filistin bayrağının renklerinden oluşan bir bileklik olması da dikkatleri çekti.