Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı kısmen kabul ederken, dünyanın gözü Mısır'a çevrildi. Mısır'a Hamas ile İsrail heyetleri arasında Gazze müzakereleri başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp daha sonra 20 maddelik Gazze Planı'nı açıklamasıyla birlikte barış umutları arttı. Netanyahu planı kabul ettiklerini belirtirken, Hamas ise kısmen kabul ettiklerini duyurdu.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA DOLAYLI GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trump'ın ateşkes ve rehine takası ile İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de öngören 20 maddelik Gazze Planı'nın görüşülmesi için gözler Mısır'a çevrildi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır'a ulaştı." ifadesi yer aldı. Mısır basını, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu.

İLK GÜNDEM GERİ ÇEKİLME VE ESİRLERİN DURUMU

Mısır'daki görüşmelerde ilk olarak İsrail ordusunun çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu görüşülecek. Görüşmelerde ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner de yer alacak. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı öğrenildi.

İŞTE TRUMP'IN 20 MADDELİK PLANI

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu. İşte o maddeler;