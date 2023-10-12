Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır?

Filistin-İsrail savaşında Hamas'a "Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin" şeklinde destek paylaşımı yapan Husiler'in kim olduğu, tarihi ve askeri gücü merak ediliyor. Peki, Husiler kimdir, kaç kişilik bir asgari güce sahipler? Detaylar haberimizde...

Husiler ya da resmi adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından mali ve askeri destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir.

DİKKAT ÇEKEN BİR SLOGANLARI VAR

İsrail'e yönelik tehditleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken grubun sloganı ise "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a Zafer" şeklindedir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır.

KÜÇÜK BİR GRUP OLARAK KURULDU

Ensarullah Hareketi, 1990'lı yılların başında, Yemen'in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.

2004'TE LİDERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

10 Eylül 2004'te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Bedreddin el-Husi öldürüldü. Bu olay Husi Ensarullah hareketi için bir dönüm noktası oldu.

ASKERİ GÜÇLERİ NE KADAR?

Husilerin 20.000 bin ile 30.000 arası silahlı militanı, 450.000 kadar sivil destekçisi vardır.

İRAN İLE İLİŞKİLERİ

1994'te çıkan iç savaşla Husiler ve diğer Zeydi gruplar arasında husumet yaşanmıştır. Sonuç olarak Bedrettin el Husi ve cemaatin asıl kurucusu olan oğlu Hüseyin el Husi, İran'a kaçmıştır. 1994 yılından itibaren Husiler'in İran Devrim Muhafızları'ndan doğrudan destek aldığı söylenmektedir.