Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te düzenlenen Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.