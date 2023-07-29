Hak İnsani Yardım Derneği, Afrika'da Kur'an-ı Kerim Dağıtımı Projesini Sürdürüyor

Hak İnsani Yardım Derneği, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto ederek Afrika'da Kur'an-ı Kerim dağıtımı projesine hız verdi. Mali, Burkina Faso ve Tanzanya gibi ülkelerde eğitim gören talebelere dernek tarafından Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor.

Hak İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkelerinde başlattığı Kur'an-ı Kerim dağıtımı projesini sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto eden Hak İnsani Yardım Derneği, Afrika'daki Kur'an-ı Kerim dağıtımı projesine hız verdi.

Proje kapsamında Mali, Burkina Faso ve Tanzanya gibi ülkeler başta olmak üzere maddi imkansızlıklar sebebiyle ezber tahtalarıyla eğitim gören talebelere dernek tarafından Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak İnsani Yardım Derneği Başkanı Ali Gür, Kur'an-ı Kerime yönelik şiddet eylemleri karşısında sessiz kalmadıklarını söyledi.

Bu hoşgörüsüzlüğün insan haklarına aykırı olduğunu ve şiddetle kınadıklarını dile getiren Gür, "Tüm dünyayı bu tür olaylara karşı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Değerlere saygı göstermeli, Müslümanların inanç ve haklarına sahip çıkmalıyız. Afrika ülkelerinde yaptığımız çalışmalarla insanlığın ortak değerlerini ön planda tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.