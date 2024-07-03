Haiti'de ünlü Jimmy 'Barbecue' Cherizier liderliğindeki çete, bir polis karakoluna saldırarak en az 20 polisi öldürdü

Kenya liderliğindeki uluslararası bir güç, Karayipler ülkesine 400 polis memuru gönderdi. Bu grup, Haiti'nin geçici Başbakanı Garry Conille tarafından düzenin yeniden sağlanması için "benzersiz bir fırsat" olarak nitelendirilen uluslararası gücün ilk dalgasıydı. "Görevin amacından kimsenin şüphesi olmasın. Devlet, gücünü yeniden kazanacak ve tüm Haitililerin bu ülkede barış içinde yaşayabilmesi için otoritesini yeniden tesis edecek" dedi.

Ancak, Jimmy 'Barbecue' Cherizier liderliğindeki çete üyelerinin Gressier'deki polis karakoluna saldırarak en az 20 polisi öldürdü. Saldırının 30 Haziran Pazar günü başladığı düşünülüyor.

Haiti Libre, saldırının 'Barbecue' liderliğindeki 'Vivre Ensemble' çete koalisyonu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Haziran 2022'de, çetenin evsiz ve risk altındaki gençleri toplayarak çete savaşlarında ayak askerleri olarak kullandığı bildirilmişti.

Ulusal Saray yakınlarındaki bir barınak, Ti Lapli, Bougoy ve 100 Jours çetelerinin hedefi olduktan sonra kapasitesinin neredeyse %10'una düşmüştü.

Polis karakoluna yapılan saldırıya ilişkin olarak, raporlar, polisin "güçlü bir karşı saldırı" düzenleyerek birkaç çete üyesini öldürdüğünü belirtti. Haiti Libre, saldırıdan bir gün önce polis kuvvetlerinden daha güçlü olduğunu iddia eden Bougoy lideri Ti Bébé Bougoy'un yakalandığını bildirdi.

Çetelerin, polis karakolunu yıkmak için 'ağır makineler' kullandığı bildirildi. Bu makineler yetkililer tarafından ele geçirildi.