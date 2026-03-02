Haberler

Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, son dönemde yaşanan saldırılardan sağ kurtulması ile gündem oldu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği, ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında Kaani'nin sağ çıkması dikkat çekti. İranlı yetkililer, Hamaney'in öldüğü toplantıdan Kaani'nin erken ayrıldığını ve bu nedenle hayatta kaldığını belirtti. Bu durum sosyal medyada ve bazı yayın organlarında farklı yorumlara neden oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, son dönemde art arda yaşanan saldırılardan sağ kurtulması nedeniyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

ERKEN AYRILINCA HAYATTA KALDI

ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dünya gündemine otururken, Kaani'nin aynı saldırıdan sağ çıkması dikkat çekti. İranlı yetkililer, Hamaney'in öldüğü toplantıdan Kaani'nin erken ayrıldığını ve bu nedenle hayatta kaldığını belirtti. Ancak bu durum sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı.

CIA ya da Mossad ile bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme gelen Kaani, hakkındaki iddialara ilişkin "Süreci atlatalım, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" dediği konuşulurken Tel Aviv'de rejim karşıtı şakalarıyla tanınan aktivist David Keyes tarafından bugün yerleştirilen reklam panosu tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın yapay zeka olabileceğini savunurken

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
