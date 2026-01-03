Haberler

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: Venezuela'ya yapılan operasyon çok kısa sürede gerçekleşti

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik operasyonunu Haberler.com sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. Karakas'ta meydana gelen patlamaların ardından konuşan Trump, operasyonun başarılı olduğunu ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Gelişme uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik sert açıklamalarının ardından başkent Karakas'ta art arda patlamalar yaşandı. Saldırı sonrası kameraların karşısına geçen Trump, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİ"

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, operasyonun sürpriz etkisine dikkat çekerek, "Trump'ın Venezuela'ya operasyonu şok etkisi yarattı, kimsenin beklemediği bir operasyon gerçekleşti" ifadelerini kullandı.Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Sural, "Maduro ve eşi yakalanması ile ilgili operasyonu ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan Delta Force gerçekleştirdi" dedi. Operasyonun çok kısa sürede tamamlandığını vurguladı.

"VENEZUELA PETROL BAKIMINDAN ÇOK KRİTİK"

Sural, Venezuela'nın stratejik önemine de dikkat çekerek, "Venezuela petrol bakımından dünyanın en verimli topraklarına sahip" açıklamasında bulundu. ABD kamuoyunda ise Venezuela'yı tehdit olarak görenlerin oranının yüzde 13 seviyesinde olduğunu aktardı. ABD'nin Venezuela'daki hamlesinin şaşırtıcı derecede hızlı olduğunu belirten Sural, "Çok kısa bir sürede operasyon gerçekleşti ve Maduro yakalanarak ABD'ye getirildi" dedi.

