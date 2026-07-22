BM'den ABD-İran gerilimine 'diplomasi yoluyla çözüm bulunması' çağrısı

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran arasındaki askeri gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara 'çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme' çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, son birkaç gündür İran ve ABD arasında devam eden askeri gerilimden derin endişe duyduğunu söyledi. Dujarric, krizin tüm bölge ülkelerini etkilediğini kaydederek, "Kriz, ticaret sistemlerine, insani yardıma erişime, ulaşım maliyetlerine, bu bölge ülkeleri ve ötesinde yakıt ile temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına baskı uyguluyor. Genel Sekreter, özellikle İran'da yapım aşamasındaki bir nükleer santral ile bir su arıtma tesisi dahil sivil altyapıya yönelik saldırılardan ve bölge genelinde Kuveyt ile diğer yerlerdeki enerji santrallerine ve su arıtma tesislerine yapılan saldırılardan da endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.

Guterres'in, bu tür saldırıların 'kabul edilemez olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini' belirttiğini vurgulayan Dujarric, "Genel Sekreter, bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını bir kez daha yinelemekte ve barışçıl, kalıcı bir çözüm için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunmaktadır. Taraflar arasında varılacak anlaşma, Hürmüz Boğazı ile çevresindeki uluslararası seyrüsefer haklarının ve özgürlüğünün tam olarak yeniden tesis edilmesini içermesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı