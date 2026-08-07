Danuri, SpaceX Roketinin Ay'daki Çarpma Kraterini Görüntüledi

(ANKARA) - Güney Kore'ye ait Ay yörünge aracı Danuri, SpaceX'e ait bir roketin Ay yüzeyine çarpmasının ardından oluşan kraterin ilk görüntülerini kaydetti. Görüntülerde, çarpmanın yaşandığı bölgede koyu renkli yeni bir krater ve çevreye yayılan toz ile kaya parçaları dikkati çekiyor.

Güney Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Ay yörüngesinde görev yapan Danuri uzay aracının, SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin üst kademesinin bu hafta Ay'a çarpmasıyla oluşan krateri görüntülediğini açıkladı.

Çarpmanın ardından bölgenin üzerinden birden fazla geçiş yapan uzay aracı, yeni oluşan krateri ve çevreye yayılan toz ile kaya parçalarını gösteren "öncesi-sonrası" fotoğrafları elde etti.

KARI tarafından paylaşılan karşılaştırmalı görüntülerde, Ay yüzeyinin 2015 yılında çekilen hali ile roket çarpmasının ardından 5 Ağustos'ta kaydedilen görüntüsü yan yana yer aldı. Fotoğraflarda, çarpmanın meydana geldiği bölgede yeni oluşan krater ve çevreye yayılan toz ile kaya parçalarının yüzeyi belirgin şekilde koyulaştırdığı görüldü.

NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı'nın (Lunar Reconnaissance Orbiter) da gelecek hafta bölgenin üzerinden geçerek çarpmanın etkilerini görüntülemesi bekleniyor.

Falcon 9 roketi, geçen yıl ABD'li Firefly Aerospace'in Blue Ghost ve Japon Ispace şirketinin Resilience adlı Ay iniş araçlarını uzaya taşımıştı. Görevini tamamladıktan sonra uzayda kalan roketin üst kademesi, Güneş'in etkisi ve yerçekimi nedeniyle rotasından çıkarak bu hafta Ay yüzeyine çarptı.

Kaynak: ANKA