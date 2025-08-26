Güney Kore Savunma Ataşesi Aksaray'daki Tek Kore Gazisini Ziyaret Etti

GÜNEY Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, Aksaray'ın hayattaki tek Kore gazisi Mehmet Acar'ı (95) evinde ziyaret etti.

Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, Aksaray'ın hayattaki tek Kore gazisi Mehmet Acar'ı evinde ziyaret etti. Burada açıklama yapan Ataşe Sim Pyo Lee, "Aksaray'da siz değerli Kore gazilerimizi ziyaret etmekten büyük bir onur duyuyorum. Sizler 71 yılı aşkın bir süre önce, hiç tanımadığınız uzak bir ülkenin özgürlüğü için canınızı ortaya koyarak insanlık için büyük bir fedakarlık yaptınız. Kore halkı sizlerin kahramanlığını ve dostluğunu asla unutmadı" dedi.

'KORE'Yİ HİÇ UNUTMAMIŞ'

Ataşe Sim Pyo Lee, "Kore ile Türkiye arasındaki güçlü dostluğun temelinde, sizlerin gösterdiği cesaret ve kardeşlik ruhu yatmaktadır. Bu vesileyle, iki değerli Kore gazimizin torunlarına, Kore-Türkiye dostluğu nişanesi adına burs takdim ettik. Bu küçük armağan ile gelecek nesillerin de iki ülke arasındaki kardeşliği sürdüreceğine olan inancım tamdır. Aksaray'da 42 Kore gazisi varmış. Sadece 95 yaşındaki Mehmet Acar kalmış. Biz de evinde kendisini ziyaret edip, Kore anılarını dinledik. Bizleri görünce hüzünlenmesi bizleri çok gururlandırdı. 70 yıl geçmesine rağmen Kore'yi hiç unutmamış" diye konuştu.