Güney Kore'de Sağlık Turizmi Yükselişte: Uygun Fiyatlı ve Kapsamlı Tıbbi Kontroller Seyahat Programlarının Parçası Oldu

Güney Kore'ye gidenler, uygun fiyatlar, hızlı sonuçlar ve İngilizce dil desteği sebebiyle seyahat programlarına giderek artan bir şekilde kapsamlı sağlık kontrollerini ekliyor. Liping Chao, başkent Seul'e vardığında Namsan Kulesi'ne çıkmak ya da Myeongdong'un ünlü mağazalarını gezmek yerine, şehrin Mapo bölgesine giderek Medione Sağlık Merkezi'ne giriyor. Temiz ve ferah bekleme salonunda, Korelilerden çok daha fazla yabancı yüz olduğunu fark ediyor. Bu acil bir tıbbi durum değildi; yalnızca seyahat planının bir parçasıydı. Chao, Güney Kore seyahatlerine tıbbi hizmetleri de ekleyen ve giderek artmakta olan yabancı ziyaretçilerden biri. Artık karaoke seansları ve sokak lezzetlerini keşif turlarının arasına kan testleri ve ultrasonlar da giriyor. Hatta kolonoskopiler bile.Hızla yayılan eğilimBu eğilim yavaşlayacak gibi görünmüyor. Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı'na göre, 2025 yılında iki milyondan fazla yabancı hasta ülkeyi ziyaret etti. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 71,7 artış anlamına geliyor. Hastaların çoğu Çin ve Japonya'dan gelirken, onları Tayvan ve ABD takip ediyor.Seul merkezli tıbbi danışmanlık şirketi Himedi'nin CEO'su Donkyo Seo, "Kore için sağlık turizmi bir ihracat sektörü" diyor ve bunun, yurtdışına yönelik sağlık hizmetleri faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla hazırlanmış yasal düzenlemeyle aktif biçimde desteklendiğini belirtiyor.

Peki neden tıbbi bakım için Güney Kore'ye kadar gidiliyor? Seul merkezli seyahat planlama şirketi Creatrip'in CEO'su Haemin Yim, bunun maliyet ve verimlilikle ilgili olduğunu söylüyor. Pek çok ülkede hastalar sevk süreçleri, sigorta onayları ve uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalırken, Kore'deki birçok tarama merkezi kapsamlı sağlık kontrollerini tek bir ziyarette sunabiliyor. Dahası, 2025 CEOWorld Healthcare Index'e göre dünyanın en iyi ikinci sağlık sistemi olarak değerlendirilen Güney Kore'de sağlık hizmetleri, tıbbi tedavi ücretinin devlet tarafından düzenlenmesi sayesinde oldukça uygun. Yim, "Aradaki fark çok büyük" diyor. "Pek çok durumda, ABD'de tek bir emar (MR) görüntülemesinin maliyeti, Güney Kore'de kapsamlı bir tüm vücut taramasını karşılayabiliyor... Uçak bileti masrafı eklendiğinde bile daha uygun olabiliyor."Sağlık sisteminin olumlu dönüşler alması ve daha düşük maliyetli olmasının yanı sıra, Kore Tıp Enstitüsü'nün (KMI) bölüm başkanı Hyeonah Hong, "Kore, hastalıkların erken teşhis edilmesine olanak sağlayan, önlemeye odaklı ve köklü bir sağlık sistemi oluşturdu" diyor.Heather Barlow'un tatil programına bir doktor ziyaretini eklemesinin nedeni de buydu. "Bazı temel sağlık sorunlarım var ve aile hekimim kapsamlı bir sağlık taramasından geçmemi tavsiye etti" diye açıklıyor. "Benzer bir sağlık taramasını yaşadığım Hong Kong'da yaptırmış olsaydım, Kore'de ödediğimin üç ila dört katına mal olurdu."Sağlık amaçlı yolculuklarPek çok sağlık turisti gibi Chao ve Barlow da Güney Kore'deki sağlık taramalarını ilk olarak bu tür işlemlerden geçen arkadaşları aracılığıyla öğrendi.Chao, Nisan 2026'da Los Angeles'tan Seul'e uçuşunu ayarladı ve Google ile sosyal medya üzerinden sağlık kliniklerini araştırmaya başladı. Başarılı sağlık kontrollerinden geçtiğini söyleyen çok sayıda kişinin videosunu izlemek, ona güven verdi. "Güney Kore güzelliğin merkezi gibi. Sağlık da bununla bir bakıma bağlantılı ve bu da bana daha fazla güven verdi" diyor. "Yaptıkları muayene ve testlerin çokluğu, sağlık çalışanlarına güvenmemi sağladı."Koreli olmayanlar arasında bu uygulama giderek daha popüler hale gelirken, yurtdışında yaşayan Koreliler için sağlık kontrolü amacıyla Güney Kore'ye seyahat etmek yıllardır yaygın bir uygulama.

New York'ta yaşayan Kore kökenli Amerikalı Rebecca Gladstone, Güney Kore'deki uygun fiyatlı ve ileri düzey sağlık kontrollerini Koreli arkadaşları ve ailesinden duyduğunu, ardından kendi araştırmasını yaptığını söylüyor. "Zaten Kore'ye gitme planım vardı, fırsattan yararlanıp bir randevu alacağımı biliyordum" diyor. "Tek bir ziyarette tüm vücut sağlık kontrolünün yapılabilmesine hala şaşırıyorum." Gladstone, CHA University Medical Center'da kapsamlı bir kadın sağlığı tarama paketi için 516 ABD dolarının biraz altında bir ücret ödedi.Barlow, KMI Gwanghwamun'daki deneyimini sorunsuz ve hızlı olarak tanımlıyor. Rutin laboratuvar testleri, röntgenler, ultrasonlar ve birkaç minimal invaziv işlemi içeren orta düzey bir paket seçtiğini söylüyor. Her bir bölüm arasındaki bekleme süresi kısaymış. "Beklemek zorunda kaldığım en uzun süre 15 dakikaydı" diyor. "Personelin, hemşirelerin ve doktorların hepsi nazik ve sabırlıydı. Tüm sistem son derece verimliydi ve hiçbir testte aceleye getirildiğimi hissetmedim." Barlow, kliniğe sabah 08: 30'da giriş yapmış ve işlemleri 13: 00'te tamamlanmıştı.Chao ise taraması sırasında biraz gergin olduğunu hatırlıyor. Kan testi, göğüs röntgeni, ultrason ve endoskopiyi içeren temel bir paket seçmişti. "Muayene baştan sona yaklaşık üç saat sürdü. Buna endoskopi için sedasyon uygulanması da dahildi... Muayeneden sonra yaklaşık dört saat yemek yememem gerektiği söylendi çünkü midemden polipler alınmıştı." Toplam faturası 312 ABD dolarıydı.Beklenmedik mide işlemine rağmen Chao, muayenesini "sorunsuz ve rahat bir deneyim" olarak tanımlıyor, ayrıca "yabancıların sıcak karşılandığını" söylüyor.Yabancı dil sorun yaratmıyorAncak olası dil engelleri ve farklı sağlık sistemleri, yurtdışında sağlık hizmeti rezervasyonu yapmayı karmaşık hale getirebiliyor. Koreceyi akıcı şekilde konuşan Gladstone, lojistik süreci yönetmeye yardımcı olması için kapsamlı kadın sağlığı tarama paketini Himedi aracılığıyla ayarladığını söylüyor. Klinikte ise şunları hatırlıyor: "Görevlendirilen tercümanım JeeSu beni buldu ve ardından beni bir test odasından diğerine götürürken her şey sorunsuz ilerledi. Ayrıca sağlık kontrolüme başlamadan önce sorularımı gözden geçirmek üzere doktorlardan biriyle kısa bir görüşme de yaptım."Sonuçlarını birkaç hafta sonra e-posta yoluyla İngilizce ve şifre korumalı olarak aldığında, pelvik ultrasonunda takip gerektiren bir bulgu tespit edildi. Gladstone, klinik ve rezervasyon hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla Koreli doktora birkaç ek soru yöneltebildi ve sonuçlarını kendi ülkesindeki doktoruna da inceletti. Sağlık kontrolünün kapsamlılığı ve verimliliği, arkadaşlarının anlattığı gibiydi ve artık o da ülkeyi ziyaret edenlere sağlık hizmeti deneyimini tavsiye ediyor.Muayeneden sonra gerekli takip randevuları da Kore'de gerçekleştirilebiliyor. Kore Tıp Enstitüsü'nün (KMI) bölüm başkanı Hyeonah Hong, "Bir sağlık taramasında ileri tedavi gerektiren bir durum tespit edilirse, hastaları uygun bakım alabilmeleri için bağlı olduğumuz üçüncü basamak hastaneler ve sağlık kuruluşları ağına yönlendiriyoruz" diyor.Barlow da Himedi aracılığıyla bir tercüman talep ettiğini ve bunu yabancılara özellikle tavsiye ettiğini söylüyor. "Hemşirelerin çoğu temel düzeyde İngilizce konuşuyordu ve karşılaştığım doktorların tamamı akıcı İngilizce biliyordu; ancak bazı personel İngilizce konuşmuyordu ve iletişim kurmak için Papago'ya [çeviri uygulaması] başvurmak zorunda kaldım."Ancak genel olarak, "Sağlık merkezindeki deneyimim çok olumluydu" diyor Barlow. "Bazı testlerde izlenmesi gereken alanlar ortaya çıktığı için muhtemelen bir veya iki yıl içinde başka bir tarama yaptırmak üzere yeniden Kore'ye gideceğim. Seyahat ve konaklama masraflarına rağmen hala buna değer."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.