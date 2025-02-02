Güney Kore'de yasa dışı dövme sanatçısı kadınlar yasal koruma istiyor

Narr, korkutucu bir deneyim yaşadığında, Güney Kore'de iki yıldır dövme sanatçılığı yapıyordu.

"Dövme seansı sona yaklaştığında, müşteriden dövmeyi aynadan kontrol etmesini istedim" diyor.

"Bunun yerine pantolonunun fermuarını açmaya başladı ve iç çamaşırı giymediğini gösterdi."

Narr nazikçe müşteriye "fermuarını çek, açık kalmış" dedi ve odayı terk etti ama geri döndüğünde müşteri hala kendisini teşhir ediyordu.

"Benimle film çekmek ister misin? Burada bir yatak var ve kimse yok' gibi bir şeyler söyledi. Gerçekten çok korktum."

"Dalga geçmemesini söyledim. Öylesine bir yanıt verdim çünkü öfkemi gösterirsem, işlerin daha da kötüye gidebileceğinden korktum. Ve bu olsa bile, olanları polise ihbar edemezdim."

Narr, polise başvuramıyordu, çünkü 1992'deki Yüksek Mahkeme kararıyla, dövmecilik Güney Kore'de bir tıbbi prosedür olarak tanımlandı. Bu da uygulamada, dövme yapabilmek için bir doktor diploması gerektiği anlamına geliyor.

Doktor diplomasına sahip olmadan dövme yapanlar ağır cezalarla karşı karşıya geliyor. Beş yıla kadar hapis ya da 50 milyon wona (35 bin dolar) kadar para cezası.

Kaç dövme sanatçısının kovuşturmaya uğradığı konusunda resmi bir veri yok, ancak Güney Kore Dövme Sendikası, her yıl en az 50 kişiye hukuki destek verdiklerini söylüyor ve her yıl daha fazla sayıda kişinin, muhtemelen yüzlercesinin para cezası aldığını belirtiyor.

Kurallara karşın, Narr gibi Güney Kore'deki dövme sanatçılarının doktor diploması yok. Sağlık Bakanlığının 2021'deki kaba tahminlere göre ülkede 350 bin dolayında dövme sanatçısı var. Çoğu da kaşlara, dudaklara ve saçlara yarı kalıcı makyaj yapmakta uzmanlaşanlardan oluşuyor.

Dövme Sendikasına göre bu yarı kalıcı makyaj yapanlar çıkartıldığında, geriye 20 ila 30 bin dövme sanatçısı kalıyor.

Son yıllarda, Güney Kore mahkemeleri diploması olmayan bazı dövmecileri beraat ettirdi. Bu kararlar, değişen tavrı yansıtıyor ve değişim isteyen sesler de giderek yükseliyor.

Geçen yıl hem iktidardak Halkın İktidarı Partisi (PPP) ve ana muhalefetteki Kore Demokratik Partisi (DPK) doktor diploması olmayanların da dövme yapabilmesini öngören bir yasa tasarısı sundu.

Ocak ayında benzer bir tasarıyı sunan DPK milletvekili Kang Sun-woo "Sıklıkla Kongre'nin kamuoyunun görüşlerini düzgün bir şekilde yansıtan son yer olduğunu düşünüyorum" diyor.

Kang ayrıca, dövmeli Güney Korelilerin sadece %1,4'ünün doktor diploması olanlara dövme yaptırdığını söylüyor ve bunun yasal düzenleme ihtiyıcını gösterdiğini ifade ediyor.

Ancak Kore Tıp Birliği (KMA) yazılı bir açıklama yayınlayıp, yasa tasarılarına karşı çıktı ve ciddi kaygıları olduğunu söyledi. Açıklamada "Dövme yapmak, deriye zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda diğer sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Buna kanser teşhislerine engel olması da dahil. Dövme yapmak asıl olarak tıbbi bir prosedür ve giderek büyüyen popülerliği, ilgili sağlık risklerini azaltmıyor" denildi.

Dermatoloji uzmanı ve KMA üyesi Dr. Lee Kwang-jun yasa tasarısı geçerse, lisans verme konusunda net kurallar konulmasını ve müşterileri korumak adına "dövmeciliğin hijyenik ve güvenli bir şekilde yapılmasını garanti altına almak için sıkı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini" söylüyor.

Gallup Kore'nin Haziran 2021'de yaptığı ankete göre yarı kalıcı dövmeler eklendiğinde Güney Korelilerin dörtte biri dövme sahibi. Yarı kalıcı dövmeler çıkartıldığında ise bu oran % 5'e düşüyor.

Yeni yasalar, müşterileri koruduğu kadar Narr gibi dövme sanatçılarını da koruyabilir.

Narr en nihayetinde kendisini teşhir eden müşterisini, stüdyosundan gitmeye ikna etti.

Ancak bu olay, birkaç ay sonra tek başına çalıştığı stüdyosunu kapatma kararında rol oynadı. Şimdi başka birkaç dövme sanatçısıyla birlikte paylaşımlı bir stüdyoda çalışıyor ve "Burada çok daha rahat hissediyorum" diyor.

Yakın arkadaşlarından Banul da 12 yıllık dövme sanatçısı ve o da zorluklarla karşılaşmış.

Mesleğinin üçüncü yılında, tartışma yaşadığı müşterilerinden biri polise şikayet etmiş,

Müşteri, yapılmasından iki ay sonra dövmenin "lekeli" olduğunu ileri sürüp, silinmesini ve beş milyon Kore wonu (3500 dolar) para istemiş.

Banul, müşteriden kanıt sunmasını istemiş ama hiç sunmamış. O da para vermeyi reddetmiş.

Birkaç ay sonra stüdyosunun kapısı çalınmış ve müşterinin bir polis memuruyla geldiğini görmüş.

"Dövme yaptığım sırada yakalanmadığım için bir milyon won (700 dolar) para cezası ödedim" diyor ve işlerin daha da kötü sonuçlanabileceğini söylüyor.

Müşteri daha sonra, Banul'a altı ay boyunca mesajlar yollamış ve bu durum da "yasal koruması olmadığını" hissettirmiş.

Hankook Araştırma'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir araştırmaya göre Güney Korelilerin yüzde 60'ının dövme yaptırmaya ve dövmesi olanlara karşı tutumları olumsuz.

Eski dövme sanatçısı Ahn Lina, kendisini ülkenin ilk kuşak dövmecilerinden biri olarak tanımlıyor.

Boynundan ayak parmaklarına kadar vücudunda yaklaşık 300 dövme var. Lina'nın Instagram'da 260 bin, YouTube'da ise yaklaşık 100 bin takipçisi var.

"Çok fazla nefretle karşılaştım" diyor. "Bazı durumlarda paylaşım yaptığımda, 1500 kadar nefret yorumu vardı."

Kız çocuğunun doğum haberini paylaştığında "Senin gibi bir anne kürtaj yaptırmalıydı" ve "Anne sütünün tadı mürekkebe benzeyecek" gibi yorumlar almış.

Ayrıca, yanlarında cinsel organ fotoğraflarıyla birlikte yüzlerce cinsel taciz mesajı gönderilmiş.

İnternette karşılaştığı taciz, Lina'nın 2023'te dövme sanatçılığına son verme kararında rol oynamış. O günden bu yana garsonluk, kuryelik ve mankenlik gibi yarı zamanlı işlerde çalışıyor.

Ancak dövmeleri yüzünden hala eleştiriler alıyor.

"Bir hamama gittiğimde yaşlılar sırtıma vuruyor ve tükürükleriyle dövmelerimi silmeye çalışıyorlar" diyor.

Güney Kore'deki Hankyoreh gazetesinden Lee Yu-jin'e göre dövmeli kadınlara eleştirel yaklaşım sık görülen bir durum.

"Dövmeli kadınlar genelde daha düşüncesiz, antisosyal ve cinsel açıdan 'hafif' algılanıyor ve evlenmeye uygun olmadıkları düşünülüyor" diyor.

Yu-jin makalelerinde vücut ve cinsiyet meselelerini işliyor ve halktaki dövme algısını ele alıyor.

2010'lu yıllarda dövmelerin özellikle genç kadınlar arasında bir kendini ifade yöntemi olarak popülerleştirdiğini ve bu durumun kadınları sadece geleneksel rollere uyarlarsa "normal" kabul eden muhafazakâr görüşlerle karşı karşıya getirdiğini anlatıyor.

Bu zorluklar karşısında, bazı dövme sanatçıları daha büyük bir özgürlük alanı ve tanınmak için ülkeden ayrılmayı seçti.

Yedi yıldır dövme sanatçılığı yapan Gong Greem Güney Kore dışında, Avrupa'da ve ABD'de çalıştı. Bu yıl daha önce çalıştığı ve "bir sanatçı olarak saygı gördüğünü" düşündüğü Londra'ya taşınmayı planlıyor.

Greem "Seul'deki çalışma ortamı dövme sanatçıları için kısıtlayıcı olabiliyor. Bence kişiliklerini ve sanat vizyonlarını daha iyi ifade etmek isteyen dövme sanatçıları ülke dışına çıkmayı seçiyor" diyor.

Diğerleriyse, yeni yasal düzenlemenin yakında yapılmasını umuyor. Narr içinse işler yavaş ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde hamile kaldı ve şimdi geleceğini planlamaya çalışıyor.

"Hamile olduğumu öğrendiğimde çalışmak için başka bir ülkeye gitmeyi planladım. Çünkü insanların işimi yargılamasını istemiyorum çünkü bebeğimi de yargılayacaklar" diyor.

"Bir dövme sanatçısı olarak yasal korumam yok bu da işimi etkiliyor. Yaşlanıyorum ve bir çocuğum olursa, bu durumu ona nasıl açıklayacağımdan endişeliyim."

"Bence Güney Kore'nin yasalarını, bazı insanların da kafa yapılarını değiştirmesi gerekiyor."

Narr, Banul ve Gong Greem, bu kadınların dövme sanatçılığı yaparken kullandıkları takma isimler.