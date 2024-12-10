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Güney Kore'de Devlet Başkanı için gözaltı talebi

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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim kararı 6 saat sonra iptal edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti.

Güney Kore'de sıkıyönetim kararı nedeniyle sular durulmuyor. Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

"Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.

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Kaynak: Haberler.com / Dünya
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