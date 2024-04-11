Güney Kore'de Muhalefet Partisi Genel Seçimleri Kazandı

Güney Kore'de yapılan genel seçimlerde muhalefetteki liberal Demokratik Parti, ittifak yaptığı diğer küçük partilerle birlikte parlamentodaki 300 sandalyenin 192'sini almayı başardı.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin uğradığı hezimet sonrasında Başbakan Han Duk-soo ve parti lideri Han Dong-hoon görevlerinden istifa etti.

Genel seçimler, Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol için referandum niteliğindeydi.

Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yoon Suk-Yeol'e karşı yüzde 0,73 farkla kaybetmişti.

Hem iktidar hem muhalefet, küçük partileri de yanlarına alarak oy oranlarını yükseltmeyi hedeflemişti. Güney Kore'deki seçim sistemi, Türkiye'dekine benzer biçimde, genel oy oranı düşük olan partilerin ittifaklar yoluyla Meclis'e girmesine imkan tanıyor.

Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung, "Bu, partimizin başarısı değil, halkın büyük zaferidir" diye konuştu.

Lee, bundan sonra mevcut ekonomik krize karşı, tüm partilerin bir araya gelip çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

Bugünkü sonuçlardan sonra, 2022'deki seçimde az oy farkıyla Cumhurbaşkanı Yoon'a kaybeden Lee'nin adaylık iddiası yeniden güçlenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Yoon, yükselen gıda fiyatları, nüfusun hızla yaşlanması ve sağlık sektöründeki grevler gibi konularda kamuoyunda eleştirilerin odağındaydı.

Geçen ay Yoon, Başkent Seul'da bir süpermarkete yaptığı ziyarette, 875 won'a (20 Türk Lirası) satılan taze soğanların "makul fiyatta" olduğunu söylemesi sonrası büyük tepkiyle karşılaşmıştı. Bunun nedeni, söz konusu taze soğanın aslında 3 bin - 4 bin wona (70-90 TL) satılması ve devlet yardımları nedeniyle indirime girmiş olması.

Taze soğan skandalından sonra, çiftçilerin ekonomik krize yönelik eylemlerinde sembol olarak taze soğan kullanmaları ve muhalefetin de bu simgeyi siyasi zemine taşımayı başarması, seçimler öncesinde Demokratik Parti'nin elini güçlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Yoon'un karısı Kim Keon Hee ise lüks bir çantayı hediye olarak kabul etmesi sonrası eleştirilere konu olmuştu. Partide yolsuzluk iddiaları da son dönemlerde basının gündemindeydi.

Öte yandan muhalefetteki Demokratik Parti de kendi içerisinde siyasi ayrımlarla ve yolsuzluk iddialarıyla meşgul durumda.