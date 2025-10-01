Haberler

Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Mthethwa Ölü Bulundu

Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Mthethwa Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'teki otelinin 22. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNEY Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'te bir otelin önünde ölü bulundu.

Fransa ve Monako büyükelçiliğinin yanı sıra UNESCO Daimi Temsilciliğini de yürüten Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'te kaldığı otelin 22'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Mthethwa'nın cansız bedeninin, dün bulunduğu bildirildi.

Mthethwa'nın eşi, eşinden endişe verici bir mesaj aldığını söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, intihar ihtimaline karşı Bois de Boulogne bölgesinde arama çalışmaları yürüttü. Paris savcılığı, büyükelçinin kaldığı otel odasındaki güvenli pencerenin zorlandığını açıkladı. Olayın intihar olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü

Girdikleri su kuyusu hepsine mezar oldu: Çok sayıda ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.