Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Mthethwa Ölü Bulundu

GÜNEY Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'te bir otelin önünde ölü bulundu.

Fransa ve Monako büyükelçiliğinin yanı sıra UNESCO Daimi Temsilciliğini de yürüten Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Paris'te kaldığı otelin 22'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Mthethwa'nın cansız bedeninin, dün bulunduğu bildirildi.

Mthethwa'nın eşi, eşinden endişe verici bir mesaj aldığını söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, intihar ihtimaline karşı Bois de Boulogne bölgesinde arama çalışmaları yürüttü. Paris savcılığı, büyükelçinin kaldığı otel odasındaki güvenli pencerenin zorlandığını açıkladı. Olayın intihar olup olmadığına ilişkin soruşturma devam ediyor.