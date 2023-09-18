Güney Afrika'da Maden İşçilerini Taşıyan Otobüs Kazası: 20 Ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde maden işçilerini taşıyan bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde maden işçilerini taşıyan bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde ülkenin en büyük elmas madenlerinden Venetia'ya giden işçileri taşıyan otobüs karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 20 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazanın ardından alev alan otobüs itfaiyeciler tarafından söndürüldü.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'nın yıllık elmas üretiminin yüzde 40'ından fazlasının elde edildiği Venetia elmas madeninde 4 bin 300 kişi çalışıyor. - CAPE TOWN