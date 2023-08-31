Johannesburg'ta çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 73'e, yaralı sayısı 52'ye yükseldi

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'da ülkede yasa dışı bulunan evsizlerin kaldığı 5 katlı bir binada çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e, yaralı sayısının ise 52'ye yükseldiği ifade edildi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde beş katlı bir binada çıkan yangında can kaybı 73'e, yaralı sayısı 52'ye yükseldi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'da evsizlerin kaldığı beş katlı bir binada çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 73'E YÜKSELDİ

Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e, yaralı sayısının 52'ye ulaştığını duyurdu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Mulaudzi, binadaki arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından söndürülen yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

ÜLKEDE YASA DIŞI BULUNAN KİŞİLER YAŞIYORDU

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.