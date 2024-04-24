Güney Afrika'da kalkış sırasında tekerleği düşen uçak acil iniş yaptı

Güney Afrika'da bir yolcu uçağı kalkarken büyük bir faciadan dönüldü. Kalkış sırasında ana tekerleklerinden birinin düştüğü uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayın yaşandığı anın görüntüleri de ortaya çıktı.

YARALANMA OLMADI

Olay anına ilişkin görüntülerde Johannesburg'daki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda piste inen içi yolcu dolu uçağın tekerlek göbeğinden dumanların yükseldiği görülürken uçağın hem iniş takımı hem de sağ kanadında kısmi bir çöküntü meydana geldi.

FİRMA SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Kimsenin yaralanmadığı olayda FlySafair sözcüsü Kirby Gordon yerel medyaya verdiği demeçte, "Ekip, düşen tekerleğin fark edilmesi üzerine uyarıldı ve Johannesburg'a dönmeye karar verildi." dedi.

UÇUŞ BİRKAÇ SAAT SONRA YAPILDI

Yolcular uçaktan indirildi ve planlanan iniş saatlerinden birkaç saat sonra olmak üzere, Cape Town'a gitmek üzere yedek bir uçağa bindirildi.

Kazanın, Boeing'in güvenlik kültürü ve üretim kalitesi üzerine Senato oturumlarına katıldığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekerken Boeing, Güney Afrika'daki olay hakkında bir açıklama yapmadı.

BOEING'İN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ TARTIŞMA

Geçen hafta, Senato Kalıcı Alt Komitesi'nde yapılan ifadeler, panel etrafında eksik kayıtlar ve iki ayrı Boeing geniş gövde jeti üzerine üretim endişeleri hakkında soruları gündeme getirdi.

Boeing, 5 Ocak'ta Portland, Oregon'dan kalkan bir Alaska Airlines uçuşunda kapı kilitleme panelinin uçması sonucu bir güvenlik kriziyle mücadele ediyor.

Boeing üreticisi, ABD düzenleyicileri üretimine sınırlamalar getirmiş ve mart ayında teslimatları yarı yarıya düşmüştü.