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Güney Afrika'da bir hafta içinde maymun çiçeği virüsünden ikinci ölüm vakası gerçekleşti

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Güney Afrika'da Maymu Çiçeği Virüsü (mpox) viral enfeksiyonundan ikinci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, ilk ölümün duyurulmasından sadece 24 saat sonra ikinci ölümün gerçekleştiğini bildirdi. Hayatını kaybeden ikinci kişi, 38 yaşında bir erkekti ve test sonuçları pozitif çıktıktan aynı gün hayatını kaybetti. Laboratuvar tarafından doğrulanmış toplam mpox vakası sayısı altı olup, ilk vakanın beş hafta önce kaydedilmesinden bu yana iki ölüm meydana geldi.

Güney Afrika'da bu hafta mpox ( Maymu Çiçeği Virüsü) viral enfeksiyonundan ikinci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ilk ölümün duyurulmasından sadece 24 saat sonra ikinci ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden ikinci kişi, 38 yaşında bir erkekti. KwaZulu-Natal (KZN) eyaletinde geniş lezyonlar, baş ağrısı, yorgunluk, ağız yaraları, kas ağrısı ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Çarşamba günü mpox testi pozitif çıktı.

Ulusal sağlık departmanı sözcüsü Foster Mohale, "Maalesef hasta, KZN'de test sonuçları pozitif çıktıktan aynı gün hayatını kaybetti," dedi.

Laboratuvar tarafından doğrulanmış toplam mpox vakası sayısı altı olup, ilk vakanın beş hafta önce kaydedilmesinden bu yana iki ölüm meydana geldi.

Mpox, yakın fiziksel temas yoluyla bulaşır. Vakaların çoğu hafif geçse de ölümcül olabilir.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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