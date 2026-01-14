Haberler

Grönland Başbakanı Nielsen: Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz

Grönland Başbakanı Nielsen: Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlenen basın toplantısında, Grönland'ın Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadığını vurguladı. Yıl içinde ABD ile yaşanan gerginliği de hatırlatarak, Grönland'ın başka bir ülkeye ait olamayacağını belirtti.

GRÖNLAND Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadıklarını söyledi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da ortak basın toplantısı düzenledi. NATO'nun desteğini arkalarında hissettiklerini belirten Nielsen, "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var: Grönland, ABD'ye ait olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bir tercih yapma zorunluluğuyla karşılaşsalar bile rotalarının yine Krallık, Avrupa Birliği (AB) ve NATO olacağını dile getiren Nielsen, dayanışma içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

ABD ile ilişkilerde çalkantılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Danimarka Başbakanı Frederiksen ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ısrarlı taleplerine tepki gösterdi. Konunun sadece Danimarka'yı değil tüm Krallığı bağladığını vurgulayan Frederiksen, "Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki temaslarda Danimarka ve Grönland'ın omuz omuza bir duruş sergileyeceğini kaydeden Frederiksen, "Diyalog ve iş birliği istiyoruz. Çatışma arayışında değiliz. Ancak mesajımız açık: Grönland satılık değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
ABD ile gizlice görüşen Pehlevi'den protestoculara çağrı: Suçluların isimlerini not edin

Gizli görüşme ifşa oldu, komşuyu kaosa sürükleyecek çağrıyı yaptı
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip