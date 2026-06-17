Kastamonu'da yıldırımın düşmesi sonucu spor salonunda çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'da yıldırım düşmesi neticesinde jimnastik salonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi neticesinde alevlere teslim olan jimnastik salonunun doğalgaz hattı da hasar aldı. Büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın jimnastik salonunun bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı